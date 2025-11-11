L'Hotel Santa Marta de Lloret de Mar rep tres reconeixements
És premiat com el millor hotel de luxe per a casaments del món, millor hotel familiar de luxe a Espanya i el millor hotel romàntic de luxe de l'Estat
L'Hotel Santa Marta de Lloret de Mar ha estat guardonat amb tres premis a la cerimònia de "World Luxury Awards 2025", gala celebrada a l'Intercontinental de Barcelona el passat 25 d'octubre. L'hotel ha obtingut els premis "Best Luxury Wedding Hotel" del món, "Best Luxury Family Hotel" a Espanya i "Best Luxury Romantic Hotel" a Espanya.
Els "World Luxury Awards" són uns premis que volen reconeixer l'excel·lència al servei d'hotels, spas, restaurants i altres propietats del luxe a nivell mundial. S'atorguen en categories globals, continentals, regionals i nacionals, i el sistema de votació es compon per un jurat que són clients i professionals de la indústria.
"Cada reconeixement reflecteix la dedicació de l'equip per oferir experiències autèntiques i personalitzades", afirmen des de l'establiment. L'Hotel Santa Marta és un hotel de 5 estrelles a la Costa Brava, situat a la platja de Santa Cristina, entre els jardins de Santa Clotilde i l'ermita de Santa Cristina.
