Premi Innovació i Qualitat en el Sistema de Gestió com a Líder en el Sector Naval
ASTICAN: Excel·lència tècnica en un enclavament estratègic
ASTICAN consolida el seu lideratge en el sector naval combinant innovació, qualitat, talent i compromís amb la sostenibilitat
BeContet
La fiabilitat, la capacitat tècnica i la visió a llarg termini han sigut claus perquè ASTICAN es converteixi en un referent en reparacions i transformacions navals a l’Atlàntic. Des del port de Las Palmas, i com a part de la divisió naval del grup ALIMIA, la companyia ha sabut combinar l’experiència amb la innovació, apostant per un model de gestió que la posiciona com l’opció més sòlida davant competidors que juguen amb marges ajustats, però sense el seu mateix valor afegit.
El seu president, Germán Carlos Suárez Calvo, el resumeix amb claredat: «La nostra bandera sempre ha sigut competir a nivell internacional aportant qualitat en temps i forma. Ens diferenciem pel nostre compromís tècnic, comercial i humà, tot en una localització estratègica que converteix ASTICAN en l’opció més fiable per als armadors».
L’entorn portuari juga aquí un paper fonamental. Lluny d’atribuir-se tot el mèrit, Germán Carlos Suárez remarca el treball conjunt com a part de l’ADN de l’empresa: «L’èxit d’ASTICAN és també el de tota la comunitat portuària del Puerto de La Luz i de Las Palmas».
«Ens diferenciem pel nostre compromís tècnic, comercial ihumà»
D’inversió pública a grup privat líder
ASTICAN va néixer el 1973 com una inversió estratègica de l’Estat a les Canàries. El 1989, en el marc del procés de privatització vinculat a l’adhesió d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, va ser adquirida pel grup navilier a què avui pertany, amb l’objectiu de diversificar la seva activitat cap a les reparacions i transformacions navals. Actualment forma part d’un grup 100% privat i binacional, juntament amb ASTANDER (Santander) i ASTIBAL (Canal de Panamà).
La companyia ha crescut identificant noves oportunitats, com la seva incursió en sectors com l’eòlica marina flotant, l’aqüicultura o la descarbonització del transport marítim. La seva estratègia de futur es recolza en dos eixos: talent i intel·ligència artificial. «És imperatiu millorar la formació des d’edats primerenques per mostrar les oportunitats del sector naval-portuari. Necessitem enamorar aquest talent», destaca el president. Sobre la IA, assenyala: «Ens permet ser més productius, però ha d’aplicar-se amb responsabilitat, sense perdre criteri humà ni comprometre la ciberseguretat».
«La IA és el començament d’una cosa enorme que hem d’abraçar amb responsabilitat»
Un model que mira al futur
L’entrega del Premi Innovació i Qualitat en el Sistema de Gestió com a Líder en el Sector Naval suposa una fita per a ASTICAN, però, sobretot, és una validació del camí recorregut. «Aquest premi és un reconeixement a la feina ben feta, però per damunt de tot és un homenatge a les persones d’aquesta empresa. Sense elles, ASTICAN no seria on és», afirma Germán Carlos Suárez amb convicció.
¿I el futur? Si es projecta la trajectòria de la companyia cap a la pròxima dècada, la resposta és clara: consolidació, innovació i lideratge. ASTICAN es veu com un node clau en l’economia blava, ampliant el seu paper en la reparació i modernització de vaixells, mentre es diversifica cap a les energies renovables marines. La seva ubicació privilegiada a les Canàries, sumada a les inversions en sostenibilitat i tecnologia, augura un creixement sostingut en la seva influència internacional.
Com assenyala el seu president, el camí és exigent, però estimulant: «Hem de continuar atraient projectes internacionals, innovar i digitalitzar processos, sense perdre mai la nostra essència. Només així aconseguirem que ASTICAN continuï sent un centre de referència per a Espanya i Europa».
ASTICAN
Astilleros Canarios (ASTICAN) és una empresa especialitzada en reparacions i transformacions navals, amb seu al port de Las Palmas. Forma part de la divisió naval del Grup ALIMIA, juntament amb ASTANDER i ASTIBAL. De capital 100% privat i amb presència estratègica a l’Atlàntic i el Canal de Panamà, ASTICAN s’ha consolidat com un dels grups navals privats d’Espanya més grans. El seu model de gestió, la seva aposta per la innovació i la seva vocació per l’excel·lència li han permès posicionar-se com a líder en el seu sector, amb una mirada ferma cap a l’economia blava i la sostenibilitat.
