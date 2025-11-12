La Generalitat amplia la línia de subvencions per a la retirada d'amiant a Girona facilitant la gestió del material
Té com a objectiu cobrir fins el 100% del cost de retirada, transport i tractament de l’amiant
La Generalitat de Catalunya ha tornat a treure l'artilleria pesant en la seva lluita contra l'amiant, un residu altament perillós que encara amenaça la salut pública en milers d'edificis. Després de obertura de la convocatòria de subvencions de 2025, el Govern ha anunciat una nova ampliació del pressupost, augmentant així la capacitat d'ajudar a empreses i comunitats en la retirada d’aquest residu.
Aquesta injecció econòmica suposa un impuls crucial per a la província de Girona, on és clau la urgent eliminació d’amiant. Aquesta problemàtica s’emmarca en el nou Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya (PNEAC), que estableix el 2032 com a data límit per a la seva eliminació. Pel que fa a la situació actual, segons les dades més actuals de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, a Girona identifiquen aproximadament 18.076 teulades de fibrociment amb amiant, el que representa unes 102.000 tones de material que ja ha arribat al seu final de vida útil, incrementant el risc d’alliberament de fibres, segons Higiene Ambiental.
La seva retirada es considera una urgència sanitària, ja que la inhalació de fibres pot causar càncer de pulmó i mesotelioma dècades després. En el marc d’aquest desafiament, la subvenció de la Generalitat, gestionada per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), és clau, perquè té com a objectiu cobrir fins el 100% del cost de retirada, transport i tractament de l’amiant, amb límits màxims per metre quadrat de cobertura. Per poder accedir a aquests ajuts, és indispensable que els treballs siguin fets per una empresa degudament registrada al Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA).
Una solució efectiva en mans d’experts
Davant la complexitat i el risc que implica la gestió d’aquest residu, la llei exigeix la intervenció de professionals acreditats. EDSACO és una empresa, amb seu a Girona i registrada a RERA, especialitzada a oferir una solució integral per al desamiantat segur i eficient, oferint un servei integral que cobreix totes les etapes del procés. Els seus serveis destaquen per incloure l'assessorament per sol·licitar i tramitar les subvencions de la Generalitat, el desmuntatge segur de les cobertes de fibrociment, la possibilitat de muntar una nova teulada i, finalment, el transport controlat de l'amiant fins al dipòsit de residus autoritzat.
El procés de retirada d’amiant segueix un protocol d'actuació molt estricte on la seguretat laboral és la prioritat absoluta. Abans de començar les tasques, s'ha de procedir a la delimitació i senyalització de la zona de treball per protegir l'entorn. Paral·lelament, s'instal·len elements de seguretat col·lectiva com línies de vida, mitjans auxiliars i les obligatòries dutxes de descontaminació per al personal. Els operaris, a més, han d’utilitzar una indumentària de protecció específica, guants i mascaretes amb filtres P3 per prevenir la inhalació de les fibres tòxiques.
La combinació d’ajudes públiques i la intervenció de professionals com EDSACO transforma un risc ambiental en una oportunitat de millora i revalorització immobiliària, garantint que el procés es realitzi de firma neta, segura i legal. D’aquesta manera, Girona compta amb una eina poderosa per avançar cap a un territori lliure d’amiant, un llegat tòxic del passat industrial del territori en procés d’erradicació per tal de vetllar per la salut de les generacions futures.
Més informació
Truca al 627 633 683 o al 872 035 839
Per correu electrònic a revestiments@edsaco.cat
🕐 De 8:00h a 18:00 h
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
- El problema de la Rosalía
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places