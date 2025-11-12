El Gironès i la Garrotxa, les comarques on més augmenten els treballadors
El final de la temporada d'estiu es fa notar a les comarques de la costa
Els afiliats a la Seguretat Social van créixer a tota la demarcació de Girona durant l'octubre en comparació amb el mateix mes del 2024. La pujada la van liderar el Gironès i la Garrotxa, que van registrar increments del nombre de treballadors superiors o iguals a la mitjana catalana, que va ser d'un 2,1%, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El Gironès va assolir un augment del 2,4%, mentre que a la Garrotxa va ser d'un 2,1%.
Per darrere, però també amb xifres positives en la comparativa interanual, es van registrar increments a l'Alt Empordà (2%), la Selva (2%), el Baix Empordà (1,8%), el Pla de l'Estany (1,5%), el Ripollès (1%) i la Cerdanya (0,8%).
Final de la temporada d'estiu
Tanmateix, el final de la temporada d'estiu es fa notar en el mercat laboral de les comarques de costa. En comparació amb el mes de setembre, els afiliats a la Seguretat Social van baixar a la Selva (-3,3%), el Baix Empordà (-2,7%) i l'Alt Empordà (-2,1%).
La resta de comarques, en canvi, van tancar el mes amb registres positius, tot i que sense massa intensitat. Al Ripollès el nombre de treballadors es va incrementar un 1%, a la Cerdanya i la Garrotxa un 0,7%, mentre que al Gironès i el Pla de l'Estany ho va fer un 0,3%. En relació amb el mes de setembre, el nombre de treballadors es va mantenir pràcticament estable al conjunt de Catalunya amb un augment de 4.440 afiliats (0,1%).
Sectors
Al mes d’octubre tots els sectors van incrementar el nombre d’afiliacions respecte a l'any passat. La construcció va registrar l’increment relatiu més elevat, amb un augment del 3,5% al conjunt de Catalunya. El sector dels serveis va augmentar en 69.385 afiliacions a l’octubre respecte al mateix mes de l’any anterior, amb un increment del 2,3%. Pel que fa a la indústria, l’augment de les afiliacions va ser de l’1,0% i les afiliacions a l’agricultura van pujar un 2,6%, amb 1.350 afiliacions més que un any enrere.
