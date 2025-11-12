La gironina Som Energia finalitza les obres d'un projecte d’autoconsum col·lectiu que donarà energia a Cardedeu
Es calcula que pot donar servei a entre 250 i 300 habitatges i empreses de la zona
La cooperativa Som Energia, fundada a Girona el 2010, ha finalitzat la instal·lació del nou projecte de Generació Urbana (GURB) situat a Llinars del Vallès i que donarà cobertura a Cardedeu, principalment. Es tracta del segon projecte d’autoconsum col·lectiu que posa en marxa la cooperativa, després del de Mataró, i es preveu que entri en funcionament durant el primer trimestre de 2026.
La instal·lació, ubicada a una nau del polígon Llinars Park, consta de 480 plaques solars i una potència de 200 kW. Es calcula que pot donar servei a entre 250 i 300 habitatges i empreses de Cardedeu i una part de Llinars del Vallès, dins d’un radi de 2 km, segons expliquen des de Som Energia. "Amb aquest projecte fem un pas més per acostar la generació renovable a les persones, des dels seus propis barris", assegura Carles Adell, membre de l’equip de nous projectes de generació de Som Energia.
Les persones i empreses interessades a formar part del GURB de Cardedeu s’hi podran inscriure a partir del 26 de novembre. Som Energia també organitzarà una xerrada informativa a Cardedeu per explicar el funcionament d'aquest servei, que pretén que els usuaris puguin aprofitar l'energia que generen les plaques amb el pagament d'una quota mensual.
Una facturació de gairebé 70 milions
La cooperativa gironina compta actualment amb més de 86.000 persones, empreses i entitats sòcies, que sumen més de 119.000 contractes actius i una generació pròpia de 39,8 GWh anuals. Aquest volum consolida la cooperativa gironina com la més gran d’Europa en l’àmbit de l’energia verda en nombre de socis, segons expliquen.
Som Energia va comercialitzar durant el passat 2024 més de 306.000 MWh i va facturar 69 milions d’euros. La xifra, inferior a la de l’exercici anterior, s’explica per dos factors principals: la reducció del preu de l’energia al mercat i un descens del 2,82% en el volum d’energia comprada, derivat d’una menor demanda, segons la cooperativa. Tot i això, va tancar l’any amb un excedent cooperatiu de 919.309 euros, una xifra similar a la de l'anterior exercici.
La cooperativa, que té uns 130 treballadors, opera des d'aquest mateix estiu en des d'una nova seu, un local d'uns 1.800 metres quadrats del barri de la Devesa de Girona. Abans treballaven des del Parc Científic de la Universitat de Girona.
