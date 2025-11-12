Les vendes de cotxes de segona mà a Girona cauen un 10% a l'octubre
En l'acumulat de l'any el sector s'estanca amb 31.054 operacions, un 0,9% menys que fa un any
Com ja va passar al setembre, el mercat automobilístic gironí de segona mà torna a tancar un mes a la baixa. A l'octubre es van vendre 3.396 turismes d'ocasió a la província, gairebé 400 menys que fa un any, és a dir un 10,1% menys, segons dades de les patronals del sector Ganvam i Faconauto.
Si ens fixem en les dades de tot l'any, les vendes s'estanquen. Entre gener i octubre es van tancar 31.054 operacions de compravenda a Girona, un 0,9% menys que fa un any. Respecte al 2023, en canvi, la venda de cotxes de segona mà suma enguany 2.267 operacions més, és a dir, un increment del 7,9%.
Més de 200.000 cotxes
A Catalunya, el mercat de turismes d'ocasió acumula un total de 243.489 unitats venudes fins a l'octubre, fet que suposa un increment del 2,6% respecte al mateix període de l'any anterior. Només a l'octubre, les operacions van sumar 29.046 unitats, un 2,8% més que el mateix mes del 2024.
A nivell estatal, el mercat de turismes d'ocasió tancarà el 2025 amb un creixement estimat del 5,9%, fins a superar els 2,2 milions d'unitats venudes, havent-se registrat una mitjana d'1,9 vehicles usats per cada nou.
Cotxes de més de 15 anys
En una anàlisi per antiguitat, les dades revelen que el 25,6% dels turismes de segona mà venuts fins a l'octubre no superaven els cinc anys. En concret, aquests models joves entre 0 i 5 anys van registrar un total de 464.009 unitats venudes, fet que suposa un 17% més que en els deu primers mesos de l'any passat.
A l'altra banda de la balança, els usats de més de 15 anys també continuen a l'alça. En allò que portem d'exercici, les operacions amb aquests models sumen un total de 748.965 unitats, fet que suposa una pujada del 4,7% respecte al mateix període de l'any anterior, concentrant el 41,4% del total del mercat de turismes de segona mà.
- El problema de la Rosalía
- Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- El Suprem confirma 32 anys de presó a l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge per segrestar una dona i violar-la
- Operació policial dels Mossos a les comarques gironines contra una trama d'estafes immobiliàries
- Alerten de la presència de rates al barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona