El Banc Sabadell guanya 1.390 milions fins al setembre, un 7,3% més que l'any passat, i bat un nou rècord de beneficis
L'entitat referma els seus objectius de cara a finals d'any un cop superada l'opa del BBVA
El Banc Sabadell guanya 1.390 milions d'euros entre gener i setembre, un 7,3% més que el 2024, segons els resultats publicats aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El banc assoleix un nou rècord de beneficis per als nou primers mesos de l'any en els primers resultats després del fracàs de l'opa del BBVA, que s'expliquen pel creixement dels volums de crèdit i els recursos de clients. El marge d'interessos ha baixat un 3,2% interanual, fins als 3.628 euros; i els ingressos del negoci bancari han caigut un 2%, fins als 4.659 milions. En canvi, en el tercer trimestre, període molt marcat per l'opa, ha reportat un benefici de 414 milions, un 17,7% menys. El banc ha refermat els seus objectius de cara a finals d'any.
En concret, sense tenir en compte TSB (la filial britànica, venuda enmig de l'opa) els volums de crèdit han augmentat un 8,1% interanual i els recursos de clients un 5% en balanç i un 15,4% fora de balanç. El banc també ha ressaltat la reducció de les dotacions a provisions, que sense TSB han baixat un 29,3% respecte del mateix període de l'any passat, fet que atribueixen al seu "millor" perfil creditici.
En total, sense l'aportació del banc britànic, els beneficis haurien augmentat un 1,9% fins al setembre, fins als 1.148 milions.
El ROTE -retorn sobre el capital tangible- s'ha enfilat fins al 15%, percentatge que equival al 14,1% en termes recurrents, per sobre del 13,2% de fa un any. D'aquesta manera, el Sabadell ha refermat l'objectiu d'assolir el 16% a finals de 2027.
Pel que fa a l'activitat comercial, ressalta que la concessió d'hipoteques ha augmentat un 26% interanual i ha assolit els 5.062 milions d'euros, amb un augment del crèdit viu del 5,6%. El nou crèdit al consum s'ha enfilat fins als 2.216 milions, un 19% més. En empreses, els préstecs i crèdits ha assolit els 13.902 milions d'euros, un 1% menys que l'any anterior.
Negoci bancari
Les comissions netes s'han elevat fins als 1.032 milions d'euros fins al setembre, un 2,1% més i un 3,7% sense incloure TSB, que el Sabadell explica per unes majors taxes de gestió d'actius i assegurances.
Els costos totals en els nou primers mesos de l'any han ascendit fins als 2.282 milions d'euros, un 1,1% menys que l'exercici anterior.
El marge recurrent ha baixat un 3,8% anual, fins als 2.377 milions; i la ràtio d'eficiència s'ha situat en el 48,1%, per sota del 48,6% de l'any passat.
La ràtio de morositat ha millorat fins al 2,45%.
Resultats del tercer trimestre
Si s'observa tan sols el tercer trimestre, període marcat pel desenllaç de l'opa del BBVA, el benefici net del Sabadell s'enfila fins als 414 milions, un 17,7% menys que el mateix període de l'any passat i un 14,8% menys si es compara amb el segon trimestre d'enguany. Excloent TSB el benefici és de 344 milions.
TSB aporta 242 milions d'euros
La filial britànica TSB ha disparat el benefici net de 198 milions de lliures fins al setembre, un 43,9% anual més; i ha aportat 242 milions d'euros al grup. El Sabadell atribueix la millora al control dels costos i a l'efecte positiu de la cobertura de tipus. El marge d'interessos ha augmentat un 7%, fins als 781 milions de lliures; i les comissions han baixat un 15,9%, fins als 59 milions de lliures. Els costos totals han tancat setembre amb un descens del 5,3%, fins als 550 milions de lliures.
Cal recordar que el Sabadell va vendre TSB enmig de l'opa del BBVA i que l'operació està pendent de concretar-se previsiblement durant el primer trimestre de l'any que ve. El banc ha indicat que TSB "continuarà contribuint al resultat del grup" fins que se'n completi la seva venda.
