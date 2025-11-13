Com una petita empresa elèctrica local està transformant, des de Banyoles, la manera com s’entén i es comparteix l’energia
Agrienergia ha evolucionat al llarg dels anys i actualment gestiona diferents solucions vinculades amb la llum, l’autoconsum o les comunitats energètiques
Jaume Puig
La Generalitat ha donat un pas més en la seva aposta pel desenvolupament de les energies renovables amb el nou decret que regula la creació de comunitats energètiques locals i impulsa l’ús de sistemes d’emmagatzematge compartit. En aquest context de transformació que viu el sector elèctric, Agrienergia, amb seu a Banyoles i més d’un segle d’història, emergeix com un dels referents en innovació energètica i proximitat territorial.
L’empresa, que va donar les seves primeres passes l’any 1897, combina tradició i tecnologia en un model d’energia 100 % renovable que aposta per l’autoconsum i les bateries virtuals. “Els nostres objectius principals són consolidar-nos com a referent en solucions energètiques de proximitat, tant de llum, com de gas, autoconsum, vehicle elèctric, comunitats energètiques i flexibilitat”, explica María José García, directora de negoci. “Volem expandir i consolidar la nostra presència territorial, augmentar la satisfacció dels clients i fomentar la innovació tecnològica, tot oferint productes i serveis cada vegada més eficients i sostenibles.”
Enginyeria pròpia i innovació constant
L’èxit d’Agrienergia rau, principalment, en una aposta molt clara per la innovació. Disposa d’un equip d’enginyeria propi que desenvolupa eines digitals que serveixen, entre altres, per fer simulacions o el monitoratge en temps real. “La transformació digital que hem dut a terme a l’empresa en els darrers anys és clau per mantenir-nos competitius i oferir solucions avançades als nostres clients”, apunta García. “Fem servir, i hem desenvolupat, eines que permeten optimitzar processos, millorar l’eficiència energètica i econòmica dels serveis i facilitar una gestió més intel·ligent de l’energia.”
Per a l’Àngel Mayor, director d’operacions, els reptes de futur són tècnics, però també estratègics: “Els principals reptes són adaptar les solucions a cada entorn, garantir la seguretat i la integració amb sistemes existents, i optimitzar el rendiment de la instal·lació.” També subratlla que cal “fer una anàlisi acurada de la relació cost-benefici per assegurar que cada projecte sigui viable i aporti el màxim valor tècnic i econòmic als clients”.
Agrienergia ja fa temps que va posar el focus en les bateries digitals. “Permeten maximitzar l’aprofitament de l’energia excedentària, millorant l’eficiència i la rendibilitat, i oferint la possibilitat de consumir aquesta energia en diferents èpoques de l’any o en altres punts de subministrament, com ara les segones residències”, detalla Mayor.
El futur: flexibilitat i comunitats locals
Amb el nou decret llei de la Generalitat, que regula les comunitats energètiques i l’emmagatzematge col·lectiu, el model d’Agrienergia pren encara més volada. “El vehicle elèctric es considera un element clau per a l’autoconsum flexible”, explica Mayor. “Permet l’emmagatzematge i la gestió dinàmica de l’energia dins d’una comunitat o un autoconsum individual.”
La visió de la nova regulació és clara: comunitats locals capaces de produir i gestionar la seva pròpia energia. “La digitalització i la flexibilitat marcaran el futur del sector”, afegeix Mayor. “La figura de l’Agregador de Demanda permetrà coordinar petits consumidors i millorar l’eficiència global del sistema.”
Proximitat, confiança i servei integral
El seu model de proximitat, ja que s’ha desenvolupar com a empresa local de Banyoles, ha comportat una atenció personalitzada, un element que ha esdevingut diferencial dins del sector. Més enllà de les dades, hi ha les persones. “Els clients solen preguntar principalment per com optimitzar l’import de les factures, com funciona la compensació d’excedents i la bateria virtual, i quins són els tràmits administratius”, explica Marc Torrellas, director comercial.
Per garantir la millor experiència a les persones usuàries, afegeix que “assignem un interlocutor únic que acompanya el client en tot moment, informant-lo de cada pas i anticipant possibles incidències. Quan creem una comunitat energètica, organitzem sessions formatives perquè els clients entenguin el funcionament del sistema.” “El nostre valor afegit és la proximitat i el tracte personalitzat”, afirma. “Ens impliquem en cada projecte com si fos propi, oferint solucions a mida i un acompanyament constant.”
De Banyoles al futur renovable de Catalunya
Amb el nou marc legal que fomenta les comunitats energètiques locals, Agrienergia s’alinea amb un model on la generació, l’emmagatzematge i el consum d’energia es gestionen de manera més democràtica, digital i sostenible.
Des de Banyoles, l’empresa gironina consolida així la seva vocació. “Entenem que el millor acord és aquell en què guanyen les dues parts”, conclou García. “I això, aplicat a l’energia, vol dir avançar cap a un futur sostenible i compartit.”
