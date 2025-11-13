El grup carni Olot Meats convertirà el greix de porc en biocombustible
Les restes de la producció serviran per crear una font d'energia renovable que substitueix el querosè de l'aviació
El grup d'empreses càrnies Olot Meat passarà a utilitzar alguns dels residus de greix de porc per crear biocombustible. Es tracta d'una aliança entre Olot Meat i Bioscor que preveu la transformació de matèria orgànica en una matèria primera de producció de combustibles. L'objectiu del projecte és que els residus de greix de porc que no es poden aprofitar serveixin per crear un tipus de font renovable i de baixes emissions que substitueix el querosè en l'aviació. Des d'Olot Meat asseguren que aquesta és una aposta que promociona una economia circular. La iniciativa està alineada amb els principis del Protocol de Kyoto que promou la reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle.
L'aliança estratègica entre Olot Meats i Bioscor permetrà que aquest grup empresarial garrotxí s'integri de forma directa en el procés de producció de biocombustibles a partir del greix de porc. Bioscor és una empresa líder en el sector de la transformació de residus orgànics en matèria primera per a la producció de biocombustible.
El compromís ambiental que comparteixen Olot Meats i Bioscor fa que es valorin subproductes carnis per transformar-los en biocombustibles però també hi ha projectes que serveixen per a l'alimentació animal i altres aplicacions industrials. La idea és que la indústria càrnia redueixi el màxim la petjada de carboni al mateix temps que contribueixi a un model d'economia circular on els residus es converteixen en recursos.
En aquest cas, el greix de porc es farà servir per elaborar un component del SAF (Sustainable Aviation Fuel), que és un tipus de combustible que preveu eliminar el querosè que es crema a l'hora de fer volar els avions. La iniciativa va en la línia del Protocol de Kyoto per reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle i impulsar alternatives energètiques netes en detriment dels combustibles fòssils.
