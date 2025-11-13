L'empresa gironina Calsina Carré inaugura un centre logístic a Tànger amb capacitat per emmagatzemar 30.000 palets
La nova seu al Marroc tindrà 18.000 metres quadrats i donarà servei a indústries com l'automoció i el tèxtil
L'empresa gironina de transports Calsina Carré ha inaugurat un centre logístic a Tànger (Marroc) que tindrà capacitat per emmagatzemar fins a 30.000 palets. Les noves instal·lacions, situades al costat del port, ja estan operatives de manera parcial. Quan es completin, sumaran una superfície de 18.000 metres quadrats. El centre logístic se situa dins el parc industrial Tànger Automotive City (TAC2) i donarà servei a indústries com l'automoció i el tèxtil. La companyia assegura que és "un punt neuràlgic per a les operacions al nord d'Àfrica". Actualment, la multinacional catalana és un dels tres principals operadors logístics del Marroc. Al país africà, Calsina Carré hi té 210 treballadors (130 dels quals, conductors).
Amb seu a Pont de Molins, la multinacional Calsina Carré Transport & Logistics compta actualment amb una plantilla de més de 1.000 treballadors, una flota de més de 1.300 vehicles i magatzems que sumen més de 150.000 metres quadrats. Precisament, l'aposta per expandir-se al Magreb ha estat un dels eixos del pla estratègic de la companyia en els darrers anys.
Ara, l'empresa ha reforçat presència al Marroc amb un nou centre situat al TAC2, un parc industrial a tocar del port de Tànger especialitzat en la indústria de l'automòbil i la logística avançada. El nou centre, que ja està parcialment operatiu, tindrà una superfície global de 18.000 metres quadrats un cop estigui en ple funcionament i permetrà emmagatzemar fins a 30.000 europalets.
Disposa de 22 molls de càrrega i d'un sistema de gestió de magatzem adaptable a cada client. A més, segons subratlla la companyia, "ofereix la possibilitat d'habilitar zones amb temperatura controlada". La directora de Calsina Carré, Alba Carré, subratlla que el nou centre logístic "és el resultat natural d'un model basat en la inversió sostinguda, el creixement estructurat i l'aposta per al talent local".
Actualment, la multinacional catalana se situa entre els tres principals operadors logístics del Marroc. Al país africà, hi té una xarxa de magatzems i flota pròpia, una seu de suport a Algesires, i compta amb més de 210 treballadors locals (dels quals 130 són conductors). En total, Calsina Carré gestiona una flota de gairebé 400 tractores -entre pròpies del grup i col·laboradors- i 650 remolcs en el flux entre Europa i el Marroc.
- Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
- Ca l'Avi o el somni fet realitat de tres joves d'obrir el seu propi restaurant
- Gairebé 200 sol·licitants d'asil passen pel campament del parc Central
- Cheka: «Costa un temps acceptar que t’has quedat per sempre sense silenci»
- El problema de la Rosalía
- Desvien trànsit cap a la Garrotxa per evitar el coll d’embut dels diumenges a Ripoll
- David Bustamante revela la rutina de la seva transformació física: 'Això és el que elimina més greix
- Rebenten dues furgonetes al golf de Caldes i desapareixen prop de 3.800 euros i aparells electrònics de gran valor