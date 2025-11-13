Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Espai Gironès inaugura una estació amb 40 carregadors Tesla

El centre comercial té 16 Supercarregadors de fins a 250kW i 24 llocs més de càrrega lenta per a vehicles elèctrics

La nova estació de carregadors Tesla per a vehicles elèctrics a l'Espai Gironès.

La nova estació de carregadors Tesla per a vehicles elèctrics a l'Espai Gironès. / Espai Gironès

Redacció

Redacció

Girona

L'Espai Gironès ha ianugurat aquesta setmana una estació de 40 carregadors Tesla per a vehicles elèctrics, ubicats a l'aparcament exterior del centre comercial, a la zona propera a la benzinera Repsol.

L'estació de l'Espai Gironès té 16 Supercarregadors de fins a 250kW i 24 llocs més de càrrega lenta. Està oberta de manera ininterrompuda, les 24 hores del dia cada dia de l'any, i dona servei a tots els vehicles elèctrics, independentment de la marca, segons informen des del centre comercial.





"Estem molt contents que un cop més s'hagi fet una aposta pel nostre centre comercial per instal·lar aquesta estació", assegura el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà. "Ens omple d'orgull poder oferir cada cop més serveis als nostres visitants i un cop més posar el nostre gra de sorra per seguir fent camí cap a un món més sostenible", afegeix.

Els usuaris poden connectar-se per recarregar els seus vehicles a través del sistema de navegació del seu cotxe Tesla o bé utilitzant l'aplicació mòbil de Tesla, segons informa el centre comercial en un comunicat.

