La Cambra de Comerç de Girona reconeix la tasca formativa de les empreses i els gremis
Jaume Fàbrega assegura que l’empresa gironina "s’ha tornat més resilient i en els darrers anys s’ha adaptat a la incertesa"
En una gala celebrada a l'Auditori de Girona, la Cambra de Comerç de Girona ha reconegut aquest dijous la tasca formativa de les empreses i els gremis amb els Premis Impuls Cambra. S'han premiat quatre empreses i quatre gremis. Els assistents han pogut veure un videoresum de les iniciatives formatives impulsades per part de la Cambra des de 1910.
El president de la Cambra, Jaume Fàbrega, ha explicat que l'entitat volia reconèixer tota una sèrie d'iniciatives molt potents d'empreses i gremis destinades a la formació, "en molts casos per la necessitat de trobar talent i la manca d'estudis reglats". A més, Fàbrega ha assegurat que l'empresa gironina "s'ha tornat més resilient i en els darrers anys s'ha adaptat a la incertesa i mira al futur amb més optimisme". La Black Music Big Band, un projecte formatiu per a joves centrat en la música, ha estat l'encarregada de posar ritme i emoció a la vetllada.
Premis individuals
Els quatre premis individuals han estat per a la Família Xifra, pel projecte d'FP Dual Centre Tecnològic Manel Xifra i Boada; August Conesa, per la creació de la Fundació dels Oficis; Llorenç Comas, pel projecte Comastech – Centre Politècnic Comas i Amadeu Miquel, pels diferents projectes formatius que ha promogut la Fundació Miquel.
Premis als gremis
En l'apartat de gremis s'ha premiatla Unió d'Empresaris de la Construcció, el Gremi d'Instal·ladors, ASETRANS i Metall Girona. Tots ells han fet sentir les seves reivindicacions, com ara la necessitat de recuperar la figura de l'aprenent o que es permeti que els menors de 18 anys es puguin formar treballant dins dels tallers i les obres.
