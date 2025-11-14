Camps Motor, concessionari Nissan a Girona, rep el premi Nissan Global Award com un dels millors concessionaris del món
O.P.
Camps Motor, concessionari oficial Nissan a Girona ha rebut el premi Nissan Global Award que l’acredita com un dels millors concessionaris Nissan arreu del món. El guardó reconeix l'excel·lència en els resultats de vendes, postvenda i els índexs de satisfacció dels clients.
Durant l'acte d'entrega del premi, celebrat al concessionari de Fornells, el CEO de Nissan a Espanya, Christian Costaganna, va destacar les bones xifres de Camps Motor: "Han aconseguit un 4,96 sobre 5 en satisfacció en vendes i un 4,74 sobre 5 en postvenda. Aconseguir acostar-se a l’equivalent d’un 10, com ho ha fet Camps Motor, és sinònim d’excel·lència. Són gairebé 40 anys els que Camps Motor porta col·laborant amb Nissan. A més, l’any passat van assolir quotes de mercat del 4,6% en privat i del 6,7% en empresa, molt per sobre de la quota de Nissan a nivell estatal.”. Costaganna va afegir: “Estem en un moment clau per a la companyia amb una oferta 100% de productes electrificats en un país on l’electrificació creix a un ritme superior al 17%. Hem d’aprofitar aquesta tendència perquè som pioners en aquest àmbit i oferim productes i serveis únics per al ciutadà. Comptar amb concessionaris com CAMPS MOTOR ens donarà aquesta velocitat extra que necessitem per arribar al client final.”.
El CEO de Nissan també va destacar les dades de Girona respecte al mercat, l’antiguitat del parc i la motorització. Christian Costaganna va dir: “L’any passat el mercat a Girona va créixer només un 3%. Nissan ho va fer al 17,6%. Aquests excel·lents resultats, sens dubte, són fruit de la col·laboració entre la marca i la intensa tasca que Camps Motor està fent a la zona. A Girona, l’edat mitjana del parc és de 15 anys, superior a la mitjana espanyola en gairebé un punt. Això significa que hi ha molts clients que necessiten renovar el seu vehicle. D’altra banda, Espanya i Girona estan per sota de la mitjana de vendes per cada 1.000 habitants. Espanya està en 21 vehicles cada 100 habitants, Girona està en 17 per cada 100 habitants. La mitjana d’Europa és de 24 i en països com Alemanya o Itàlia estan en 34 i 26, respectivament. Per tant, tenim recorregut.”.
Per a Costaganna, 2024 ha estat un bon any per a Nissan, ja que es compliran les expectatives de vendes en un context de creixement del mercat. També va destacar el creixement de l'electrificació a Espanya, que en el darrer any avança a un major ritme que en el conjunt d'Europa. Precisament, coincidint amb l'entrega del guardó, el concessionari de Camps Motor ha tingut exposada una unitat del nou Nissan Micra 100% elèctric, que estarà al mercat a principis de 2026.
Per la seva banda, Anna Fábregas, gerent de Camps Motor, va dir: “És la primera vegada que guanyem un premi tan rellevant, no només pel premi en si, sinó per la rellevància internacional del guardó. Això és fruit d’un esforç d’equip, un conjunt de persones que treballem amb molta il·lusió per fer realitat molts desitjos dels nostres clients. A ells ens devem i comptem amb el millor equip per fer-ho possible. La prova d’això és aquest primer Nissan Global Award, que no serà l’últim, perquè tenim capacitat, experiència, saber fer i ambició per aconseguir-ne molts més. També és important comptar amb les eines que ens proporciona la marca per assolir aquests objectius. Com deia Christian, tenim productes, serveis exclusius i una història al darrere per afrontar amb garanties el repte de l’electrificació.”.
