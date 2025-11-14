Casa Mas: Premi Trajectòria de Qualitat Artesanal i Innovació en Plats Preparats Frescos
Casa Mas va néixer el 1993 com un petit negoci de xarcuteria, i el 1996 va fer el salt als plats preparats frescos. Amb seu a Catalunya i presència en més de 4.700 punts de venda a tot Espanya, ofereix més de 50 receptes elaborades amb ingredients naturals i processos tradicionals. El seu model de creixement combina innovació, sostenibilitat i un ferm compromís amb la qualitat. La nova planta de Sallent ha multiplicat la seva capacitat i reforça el seu lideratge en el sector, amb una proposta que uneix sabor, confiança i modernitat.
No tot sorgeix en un laboratori d’innovació. Casa Mas va néixer en un garatge. El que avui és una marca present en més de 5.000 punts de venda de tot Espanya, va començar amb canelons i croquetes cuinats de forma artesanal, des d’una cuina instal·lada als baixos de la casa familiar. Era el 1993, i el que era només una intuïció, aviat es va convertir en una necessitat real del mercat: plats preparats frescos, amb ingredients naturals i sense pasteuritzar. «L’origen és en una pregunta senzilla: ¿com pots menjar com a casa, tot i que no tinguis temps de cuinar?», recorda Sebastià Mas, director general de la companyia.
A partir d’aquesta premissa, Casa Mas va saber oferir una resposta que conjugués sabor, frescor i tradició culinària amb processos propis d’una indústria alimentària moderna. El punt d’inflexió arribaria el 1996, quan l’empresa fa el salt definitiu al sector dels plats preparats frescos. Des d’aleshores, ha teixit un catàleg amb més de 50 receptes —des de pastes i arrossos fins a amanides, mandonguilles o els ja mítics canelons— i ha invertit en instal·lacions punteres per ampliar la seva capacitat de producció. Primer va ser la planta de Castellterçol (2001), amb 2.500 m², però el gran canvi va arribar el 2022 amb l’obertura de la nova planta de Sallent: 30.000 m² i una infraestructura que ha multiplicat per quatre la seva capacitat productiva. «Aquesta inversió ens consolida com un actor important al mercat i ens obre la porta a un creixement sostingut», afirma Sebastià Mas.
A més del volum, Casa Mas ha treballat per reforçar el seu posicionament davant un mercat dominat per les marques blanques. El seu diferencial es basa en tres pilars clars: producte, experiència de consumidor i sostenibilitat. En paraules del director general: «Som una cuina de portes enfora i una indústria de portes endins, amb la qualitat, la innovació i la sostenibilitat com a pilars».
Qualitat, innovació i propòsit
En un entorn cada vegada més exigent, la companyia aposta per un creixement basat en decisions estratègiques. Una d’elles ha sigut el desenvolupament de la família de gratinats, que representa la seva ambició d’anar més enllà dels clàssics. «Canelons, macarrons, lasanyes... i noves receptes en camí. En tres minuts al microones, un plat de qualitat llest per disfrutar», explica Sebastià Mas.
La sostenibilitat també té un paper protagonista. S la planta de Sallent, per exemple, han instal·lat 4.000 plaques solars que permeten reduir 541 tones de CO₂ a l’any. «És un pas més cap a un model responsable». Davant una competència creixent, Casa Mas ha sabut mantenir-se fidel al seu ADN: matèries primeres de primera qualitat, cuina tradicional controlada i una marca que transmet confiança: «Aquest és un sector amb grans professionals, i això ens impulsa a millorar cada dia». En relació amb el Premi Trajectòria de Qualitat Artesanal i Innovació en Plats Preparats Frescos, Sebastià Mas no oculta el valor simbòlic que té el guardó. És, diu, «un homenatge a la qualitat com a segell des del primer dia, a la innovació com a motor de canvi i a la implicació de les més de 400 persones que formen part de Casa Mas».
El futur, tot i que incert, s’encara amb pas ferm. La marca vol consolidar-se com a líder del mercat espanyol de plats preparats frescos, continuar expandint-se en noves categories, reforçar la seva presència multicanal i potenciar l’exportació. «El nostre pla de futur es resumeix a continuar sent els de sempre, però preparats per al que ve».
