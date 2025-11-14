L'aeroport de Girona creix un 8% en passatgers a l'octubre
Nou de cada deu que s'han enlairat o aterrat des de Vilobí d'Onyar han volat amb Ryanair
L'aeroport Girona-Costa Brava ha crescut un 8% en passatgers aquest octubre i ja supera els 2 milions en l'acumulat de l'any. Segons l'estadística que periòdicament publica Aena, durant el darrer mes hi ha hagut 218.553 persones que han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar. I d'aquestes, la immensa majoria -pràcticament nou de cada deu- han volat amb l'aerolínia irlandesa Ryanair. Pel que fa a rutes, les de Brussel·les/Charleroi, Londres/Stansted i Weeze han estat les que han rebut més passatgers. Aquest octubre, l'aeroport Girona-Costa Brava ha operat 2.877 aterratges i enlairaments, que van en sintonia amb l'increment de passatgers (perquè suposen un 8,6% més en comparació amb el mateix mes de l'any passat).
Després que al setembre l'aeroport de Girona trenqués l'increment sostingut de passatgers que havia registrat durant els darrers dos anys i mig -aleshores, la davallada va ser de l'1,8%- aquest octubre, novament, es tanca a l'alça. Segons recull l'estadística d'Aena, durant aquest últim mes (el darrer de la temporada d'estiu) hi ha hagut 218.553 passatgers que han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar, cosa que suposa un increment del 8% en comparació amb el mateix període del 2024.
Si s'analitzen aquestes xifres per companyies, la preeminència de Ryanair continua essent innegable. Perquè gairebé nou de cada deu passatgers (en concret, 193.059) han agafat un vol o bé han aterrat a Vilobí d'Onyar amb la companyia irlandesa de baix cost.
I això, de fet, també es reflexa amb aquelles rutes que han concentrat més passatgers. Aquest octubre, les més sol·licitades han estat les de Brussel·les/Charleroi (18.910 passatgers, un 10,7% més); Londres/Stansted (16.376, un 17,4% més) i l'alemanya Weeze (16.219, un 20,1% més). Les segueixen, per aquest ordre, les Karlsruhe Baden-Baden, Dublín i Manchester.
Pel que fa a turistes i procedències, durant aquest octubre els que més han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar han estat els anglesos (58.279), seguit dels alemanys (46.901), els belgues (21.487) i els polonesos (18.956).
L'increment de passatgers d'aquest octubre també s'ha traduït en una alça de les operacions. Durant el darrer mes, l'aeroport ha operat 2.877 vols (un 8,6% més que a l'octubre del 2024). Per últim, a l'octubre des de l'aeroport Girona-Costa Brava s'han transportat 963 quilos de mercaderies.
Més de 2 milions aquest 2025
Aquest mes d'octubre, a més, també suposa que en l'acumulat de l'any l'aeroport de Girona ja superi els 2 milions de passatgers. En concret, al llarg d'aquests deu mesos se n'han registrat 2.094.043, cosa que suposa un increment del 9,8% en comparació amb el mateix període del 2024.
Pel que fa a moviments, des de principis d'any la terminal de Vilobí d'Onyar ha registrat 25.149 aterratges i enlairaments (un 16,3% més que en el mateix període de l'any passat). Per últim, s'han transportat 62,77 tones de mercaderies (un 69% menys).
Ara, a partir d'aquest novembre, l'aeroport Girona-Costa Brava entra de ple en la temporada d'hivern. Durant aquest últim mes, ha estrenat una ruta directa amb Bucarest, amb tres freqüències setmanals, que opera la companyia Ryanair.
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Aquests són els municipis gironins amb més problació nouvinguda en els darrers cinc anys
- Raquel Leirós i Ánxela Soto, expertes en salut: “Tot allò que fas abans d’anar a dormir afecta el teu descans i el dia següent”
- Ca l'Avi o el somni fet realitat de tres joves d'obrir el seu propi restaurant
- Cheka: «Costa un temps acceptar que t’has quedat per sempre sense silenci»
- Destapen fraus elèctrics i irregularitats en botigues de comestibles de 10 municipis de les comarques gironines
- Rebenten dues furgonetes al golf de Caldes i desapareixen prop de 3.800 euros i aparells electrònics de gran valor
- L'antic amo del Drac Paradís obrirà un restaurant de cuina tradicional xinesa i fusió asiàtica a Girona