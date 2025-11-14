Els preus s'apugen quatre dècimes a l'octubre a Girona
L'augment es deu per l'encariment de la roba i el calçat arran del canvi de temporada
Els preus s'han apujat quatre dècimes aquest octubre a les comarques gironines, sobretot pels encariments que han registrat la roba i el calçat arran del canvi de temporada (del 8,4% i el 7,2%). En paral·lel, el paquet format per l'electricitat, el gas i els combustibles s'ha encarit un 2% -sobretot, perquè la llum s'ha apujat- i els aliments també han registrat un lleuger repunt del 0,7%. Per contra, l'entrada en temporada baixa es deixa notar en tot allò que fa referència al sector turístic; per exemple, els hotels i allotjament s'han abaratit un 7,4% i els viatges organitzats, un 5,5%. Pel que fa a l'IPC interanual, aquest octubre s'ha mantingut invariable i tanca el mes al 2,6%, el mateix percentatge amb què va fer-ho al setembre.
Després de moderar-se quatre dècimes al setembre, l'Índex de Preus al Consum (IPC) torna a anar a l'alça aquest octubre. I ho fa amb el mateix valor (+0,4%) amb què va davallar el mes anterior, com recullen les dades que periòdicament fa públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Com ja és habitual, al darrere d'aquest percentatge hi ha dues realitats. Per una banda, aquells serveis o productes que s'apugen; i per l'altra, aquells que davallen.
En el cas de l'octubre, el canvi de temporada explica bona part dels increments. Perquè entrant més en detall, durant el darrer mes a la demarcació els preus de la roba i el calçat s'han encarit, respectivament, un 8,4% i un 7,2%.
També registra un increment el paquet format per la llum, el gas i els combustibles, que s'apuja un 2%. En aquest cas, això s'explica sobretot per l'alça que ha registrat l'electricitat durant el mes d'octubre. En comparació amb l'any passat, ara obrir l'interruptor, escalfar l'aigua o bé omplir el dipòsit en una benzinera -si es tenen en compte tots els ítems- és un 1,4% més car.
Repunt dels aliments
Dins aquelles despeses més vinculades amb el dia a dia, els aliments continuen la tendència a l'alça i aquest octubre han registrat un repunt del 0,7%. Ara, anar al supermercat i omplir la nevera per passar la setmana és un 0,9% més car que a l'octubre del 2024. Destaca, però, el preu dels ous, que a tota Catalunya s'ha disparat un 15,8% en comparació amb l'any passat (arran dels brots de grip aviària).
Durant aquest octubre, a les comarques gironines també s'han encarit els serveis de transport (+8,1%), els articles de parament de la llar (+2%) o les despeses vinculades amb l'ensenyament (+1%).
Per contra, però, la fi de l'estiu -i l'entrada en temporada baixa- continua fent-se palesa amb els preus que tenen a veure amb el sector turístic. Perquè els paquets turístics s'han abaratit un 5,5%, i els allotjaments -al seu torn- ho han fet en un 7,4%. També baixen, tot i que en grau més baix, els preus de l'oci i la cultura (-0,9%) i els de les begudes alcohòliques (-0,4%).
L'interanual es manté al 2,6%
A l'hora de decantar la balança, en comparació amb ara fa un any, els descensos d'alguns grups -sobretot, roba i calçat- compensen les alces dels altres productes i serveis. I això porta a què la taxa interanual de l'IPC es mantingui en el mateix nivell amb què va tancar el setembre. És a dir, que aquest octubre s'ha situat invariable al 2,6%.
Mirant el calendari, aquest és el mateix percentatge amb què la inflació interanual va tancar el mes de gener. I de fet, suposa tres dècimes menys que al febrer (quan l'IPC interanual va repuntar fins al 2,9%). Des d'aleshores, però, la inflació al llarg d'aquest 2025 s'havia mantingut en percentatges d'entre el 2,1 i el 2,5%.
