Girona posa a prova el talent jove en un hackató pel comerç local
Participants de perfils diversos treballen durant dos dies en una iniciativa impulsada per la Cambra de Comerç per respondre a necessitats reals del sector
A primera hora del matí, la Cambra de Comerç de Girona presentava una imatge poc habitual: grups de joves repartits per la sala discutint idees i revisant documents. Era l’inici de la hackató KomerZ, que durant dos dies portarà una vintena de participants a treballar sobre cinc reptes reals del comerç gironí. Els equips, formats per perfils diversos —estudiants de màrqueting, informàtica, disseny o enginyeria, entre altres— d'entre 18 i 35 anys, han començat a repartir-se tasques i a analitzar informació amb l’objectiu de presentar, aquest diumenge, una proposta viable davant d’un jurat de vuit membres.
Els reptes a resoldre han estat cocreats per la Cambra i les empreses implicades. D’aquesta manera, Txots, restaurant del centre de Girona, planteja com donar més valor i reconeixement al treball de l’hostaleria per fer-lo atractiu i respectat entre els joves. Toni Pons, l’històric fabricant de calçat, demana idees per dissenyar un producte més atractiu per a persones d’entre 20 i 30 anys i reforçar la seva comunicació digital. La Llibreria 22 busca estratègies per crear una comunitat lectora jove a Girona que la reconegui com a agent cultural del territori. Perfumeries Xaloc vol evolucionar el seu màrqueting per captar l’atenció i la fidelitat de les noves generacions. I, finalment, la Botiga Oficial del Girona FC demana com «donar vida» a l’espai més enllà del retail per atraure públic jove i reforçar el vincle amb el club.
Després de la presentació institucional, els sis equips s’han posat a treballar amb immediatesa. Alguns han sortit directament cap als comerços per observar-ne el funcionament i parlar amb els encarregats; d’altres han començat a identificar públics objectiu, comparar referents o dibuixar esquemes a les taules.
Les xarxes socials
Un dels equips més reduïts és el que treballa precisament per a Toni Pons, format per Eudald Parramont, de 20 anys, i Dúnia Ropero, de 21. No es coneixien abans de començar, però es van inscriure amb interès per aquest repte i els van assignar junts. «Ho vaig veure per xarxes socials i m’hi vaig apuntar», explica Ropero. A pocs metres, l’equip que prepara la proposta per a la Botiga Oficial del Girona FC treballa de manera conjunta per aconseguir l’objectiu. La majoria són estudiants de Publicitat i Relacions Públiques que van saber de la hackató a través d’Instagram i coneguts. Maria Capdevila, una de les participants, descriu el seu cas: «Sento que tot el que estic fent a classe ho porto a terme aquí».
El repte de Txots, centrat en prestigiar el sector de l’hostaleria, té dos equips treballant-hi. Un d’ells és format per estudiants del cicle DAM (Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma) de l'Institut Montilivi. El seu professor els va animar a inscriure-s’hi i han començat fent un estudi de mercat per entendre millor el problema. «Hem fet un estudi amb enquestes per veure quin és exactament el problema i plantejar una solució basada en dades», explica Àlex Gros, que mostra un grapat de respostes recollides durant el matí.
L'hora de dinar
La jornada també ha tingut espais més informals. L’hora de dinar ha reunit diversos participants a la mateixa taula, amb coques, sucs i entrepans, però també amb aportacions de Txots, que ha dut hamburgueses, nuggets i pastís de formatge. L’ambient ha ajudat a barrejar equips que treballen reptes diferents, però que comparteixen processos similars.
Mentre els participants elaboraven les seves propostes, la directora de l’Àrea de Comerç, Turisme i Informació de la Cambra, Cristina Cots, observava el desenvolupament de la jornada. Cots admet que hi havia dubtes sobre la resposta que tindria. «Quan ens van plantejar fer una hackató amb gent jove un cap de setmana sempre tens aquella por de veure quina resposta tindrem. I estem contents perquè hem pogut donar cobertura als cinc reptes amb perfils molt diferents», explica. Tanmateix, la directora recorda que és la primera vegada que s’organitza una activitat així a Girona i que forma part d’un encàrrec de la Direcció General de Comerç. Cots també subratlla també el contacte directe entre empreses i participants, un dels objectius de la convocatòria. «Les botigues han vingut aquí, han parlat amb els grups i demà formaran part del jurat. Ha estat una interacció real», assegura.
Empreses i jovent
També hi ha assistit Anna Franco, subdirectora general de Comerç del departament d'Empresa i Treball , que ha conversat amb diversos equips. La subdirectora destaca que aquesta iniciativa reforça l’estratègia d’apropar el sector comercial al talent jove: «Una de les línies és prestigiar el comerç i fer-lo atractiu per atreure talent jove. Aquest hackató és una de les vies que hem creat per apropar la gent jove al comerç i, a la vegada, els comerciants a la joventut». A més, Franco considera necessari que aquest tipus d’espais es mantinguin: «Fa falta que els dos àmbits (empreses i jovent) es trobin. Per això la Direcció General està creant diferents accions i espais que ho facin possible».
Els equips treballaran fins diumenge a dos quarts de dues i, un cop preparades les presentacions, exposaran els resultats davant d’un jurat de vuit membres amb representants de la Direcció General de Comerç, la Cambra i les cinc empreses. El projecte millor valorat s’endurà un premi de 1.000 euros i els establiments aportaran obsequis propis.
