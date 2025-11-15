Presenten una nova promoció de cases sostenibles a Palau
Urbinium presenta un projecte d’onze habitatges d’entre 313 i 412 m2 totals amb fusta certificada i eficients enèrgicament
El barri de Palau-Sacosta tindrà una nova promoció d’onze habitatges unifamiliars al carrer Estudi General de Girona, a la zona de la Solana de Palau. Es tracta del projecte «Mirador de Palau», comercialitzat en exclusiva per Urbinium i promogut per Kouchin Holdings, que es va donar a conèixer aquest dijous en el marc de la jornada sobre construcció sostenible organitzada conjuntament amb Diari de Girona. La presentació va anar a càrrec de David Quintana, membre del departament de comunicació i màrqueting de l’empresa.
Quintana va explicar que la promotora planteja les cases com una proposta «per viure més conscientment» i «de manera més respectuosa amb l’entorn», amb l’objectiu de «viure millor amb menys, consumint menys recursos». Segons Urbinium, el projecte es basa en l’ús de panells industrialitzats de fusta certificada i amb aïllament per reduir al màxim la pèrdua d’energia.
Els habitatges estan dissenyats d’acord amb criteris equivalents a l’estàndard Passivhaus, que Urbinium descriu com «un estàndard internacional que garanteix el màxim confort amb un mínim consum energètic». La documentació de la promoció recull aïllament reforçat, eliminació de ponts tèrmics, finestres de doble vidre de baixa emissivitat i un sistema de ventilació mecànica amb recuperació de calor. La promotora afirma que aquest conjunt de mesures permet «reduir fins a un 80% el consum energètic» en comparació amb construccions convencionals.
Cada casa tindrà superfícies d’entre 313 i 412 metres quadrats totals repartits en diverses plantes, amb jardins i terrasses de fins a 200 metres quadrats, quatre banys complets, dues habitacions dobles, dues suites i garatge privat per a dos vehicles. Els habitatges tindran plaques solars, aerotèrmia i sistema de recuperació de calor, i hi ha la possibilitat d’incorporar piscina i ascensor interior.
La promoció s’ubica en un sector residencial proper al campus universitari de Montilivi, equipaments esportius i diversos serveis comercials. A la informació comercial, Urbinium defineix la zona com un barri «tranquil» i «amb gran qualitat urbana», i en destaca la proximitat al centre de Girona i la connexió amb carrils bici i vies verdes.
En la seva intervenció, Quintana va presentar el Mirador de Palau com «una inversió de futur» i va remarcar que, segons la promotora, el model d’habitatge que proposen està «alineat amb les noves exigències d’eficiència i sostenibilitat». Urbinium situa aquest projecte, desenvolupat amb Kouchin Holdings, en la línia d’altres iniciatives de construcció amb fusta certificada i consum reduït d’energia que, segons defensa, responen a un perfil de comprador que vol incorporar criteris ambientals a l’hora d’adquirir una nova llar.
