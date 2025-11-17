Agricultura obre la primera convocatòria per accedir a 7 finques agràries abandonades a Girona
La convocatòria prioritza la incorporació de dones i joves al sector agrari i l'accés es farà mitjançant arrendament
El Departament d'Agricultura ha obert la primera convocatòria pública per facilitar l'accés a terres agràries abandonades. Es tracta de parcel·les inscrites al Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, que podran ser arrendades per part de persones o entitats. La convocatòria prioritza la incorporació de dones i joves al sector agrari i té per objectiu recuperar l'activitat productiva d'aquestes finques i afavorir la incorporació de nous professionals al camp.
La convocatòria ofereix 43 parcel·les distribuïdes arreu del territori. D'aquestes, 18 es troben a la demarcació de Lleida, 9 a la de Barcelona, 9 més a la de Tarragona i 7 a la de Girona. Les persones interessades a arrendar-les podran triar la parcel·la que desitgin i l'adjudicació la farà Agricultura en funció de la puntuació que els candidats obtinguin segons els criteris de la convocatòria.
El Govern preveu realitzar com a mínim una convocatòria anual d'accés a aquestes terres, tal com preveu la Llei dels espais agraris del 2019. En aquesta primera convocatòria s'inclouen tant parcel·les cedides voluntàriament pels propietaris com parcel·les del patrimoni de la Generalitat. En futures edicions, es preveu incorporar-hi també les parcel·les declarades oficialment en desús.
"És una llàstima que les finques estiguin sense conrear"
Concepció Morera és propietària d'una finca d'1,5 hectàrees al seu poble natal, Artesa de Lleida. La finca està abandonada des de fa uns deu anys i, per revertir aquesta situació, l'ha inscrit al Registre de finques en desús perquè qui vulgui la pugui conrear. "És una llàstima que les finques estiguin sense conrear", ha explicat.
Morera ha optat per aquesta opció perquè vol conservar aquesta finca de la seva família i, a més, li agradaria "veure-la cultivada". "M'agradaria que es posés dos bancals de cereals i que algú cuidi els olivers", ha afegit.
Prioritat per a dones i joves del món rural
La convocatòria s’adreça a titulars d'explotacions agràries prioritàries (EAP), agricultores i agricultors professionals (AP), persones físiques que vulguin iniciar-se en l'activitat agrària, entitats que treballin amb persones amb discapacitat o risc d'exclusió social, i persones físiques o jurídiques conreadores directes.
Es prioritzarà la incorporació de dones i joves, per fomentar el relleu generacional i evitar el despoblament rural. Les sol·licituds es podran presentar a través de la web del Departament d'Agricultura durant dos mesos, i la resolució es publicarà en un màxim de sis mesos. Un cop publicada la resolució, el Departament comunicarà al propietari les dades de l'arrendatari i es formalitzarà un contracte privat d'arrendament.
Un context de pèrdua de sòl agrari
Catalunya disposa de 3,2 milions d'hectàrees de superfície, de les quals el 21,6% són conreus, el 7% pastures i el 64% superfície forestal.
En els darrers 20 anys, s'han deixat de cultivar 98.500 hectàrees, una reducció del 10,6% del total de terres de conreu, mentre que la superfície forestal ha augmentat en 144.000 hectàrees.
Aquest procés d’abandonament, intensificat des de la segona meitat del segle XX, està vinculat a la urbanització, la concentració de població a les ciutats i la manca de relleu generacional al camp. Amb només 0,15 hectàrees llaurables per habitant, Catalunya es troba per sota de la mitjana espanyola i europea (0,33 ha/hab).
Ordeig: “No podem perdre més potencial productiu”
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que Catalunya no pot perdre “més potencial productiu ni capacitat de producció d’aliments”, de manera que cal lluitar contra l’abandonament de terres i facilitar a aquelles persones, joves que es vulguin incorporar a l’activitat agrària, tinguin també accés a les terres. En aquest sentit, el conseller afegeix que també es vol donar un missatge al conjunt de la ciutadania, i més quan hi ha “molta gent interessada precisament a dedicar-se a l’agricultura”. També ha destacat que és un “sistema pioner” que no s’està fent en lloc de l’Estat.
