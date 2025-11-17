Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El govern espanyol vol augmentar a 350 km/h la velocitat dels trens i reduir a dues hores el trajecte Madrid-Barcelona

A més, es construirà una nova estació d’alta velocitat per evitar entrar a Madrid si no és necessari

Jaime Mejías

Madrid

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha anunciat un pla per incrementar fins als 350 quilòmetres per hora la velocitat dels trens de la xarxa ferroviària espanyola d’alta velocitat, només comparable en tot el món a les prestacions de la xarxa xinesa.

Així ho ha assegurat el ministre aquest dilluns a Los Desayunos Informativos de Europa Press, programa en què ha avançant que el pla començarà en la línia Madrid-Barcelona, on ben aviat es començaran a executar les obres de renovació per aconseguir-ho.

Això significa que el trajecte es realitzarà en menys de dues hores, al passar dels 300 quilòmetres per hora actuals als 350 quilòmetres amb què operarà pròximament, gràcies a unes noves travesses aerodinàmiques.

El ministre ha obert l’acte assegurant que el dia d’avui marcarà «un nou punt de partida» en el transport a Espanya, i que s’espera una nova inversió de 60.000 milions d’euros en els pròxims quatre anys, entre trens, carreteres, ports i aeroports.

Entre aquesta inversió es troba la introducció d’aquestes travesses aerodinàmiques, que redueix en un 21% la càrrega aerodinàmica que generen els trens al passar per les vies i, per tant, impedeix que a aquestes velocitats el balast pugi i impacti contra els baixos dels trens.

«Permet una velocitat un 12% superior amb la mateixa càrrega aerodinàmica i això fa que una velocitat de 330 quilòmetres per hora amb aquesta aerotravessa, en termes reals, equivalgui amb les condicions actuals a una velocitat de 370 quilòmetres per hora si col·loquem aquesta travessa», ha explicat.

El pla inclou una connexió de Madrid Chamartín amb Barcelona, sense passar per Atocha, així com una nova estació d’alta velocitat a Parla, al sud de Madrid, amb l’objectiu que els viatgers puguin anar des d’Andalusia a Barcelona fent un intercanvi en aquesta estació i sense haver d’entrar a la capital.

