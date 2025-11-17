Espanya i la Xina signen un acord beneficiós per al sector porcí
El pacte permetrà mantenir les exportacions fins i tot en cas de detecció de la pesta porcina africana en una zona concreta
Jesús Domingo Martínez
En el marc de la visita d'Estat dels reis d'Espanya a la República Popular de la Xina, els governs d'Espanya i la Xina van signar el protocol de regionalització de la pesta porcina africana (PPA). L'acord, que va entrar en vigor amb la seva firma, és molt important per al sector porcí espanyol, ja que recull la zonificació i la compartimentació reconegudes mútuament per la Xina i Espanya. Permetrà mantenir les exportacions fins i tot en cas de detecció de la malaltia a una zona concreta d'Espanya. No es produirà el tancament a l'exportació de tot el país, sinó només el de la zona afectada, i es podrà seguir amb el comerç internacional des de les àrees considerades lliures de la malaltia.
El ministre d'Agricultura, Luis Planas, va afirmar que "aquests acords consoliden la confiança sanitària mútua i amplien les oportunitats d’exportació per al sector agroalimentari espanyol", destacant el paper clau del porcí com a pilar de la balança comercial agroalimentària del país.
"Una fita històrica"
Interporc (l'Organització Interprofessional Agroalimentària del Porcí de Capa Blanca) ha agraït l'impuls institucional de Felip VI, la participació del qual ha estat determinant per culminar amb èxit la signatura de l'acord. El seu president, Manuel García, ha afirmat que "la signatura d’aquest acord és una fita històrica per al sector porcí espanyol i un exemple de l’eficàcia del treball coordinat entre administracions i sector privat. Espanya consolida així la seva posició com a soci sòlid i fiable per a la Xina en l’àmbit agroalimentari".
En aquest context, cal tenir molt en compte que el 2024 les exportacions espanyoles de porcí a la Xina van assolir les 540.000 tones, per un valor superior a 1.097 milions d'euros, situant el gegant asiàtic com la destinació més rellevant per a la carn de porc espanyola.
No s'ha d'oblidar que el sector porcí espanyol ocupa una posició estratègica en el comerç internacional per la seva producció, qualitat i capacitat exportadora. Espanya és un dels grans exportadors de carn de porc del món i la Xina s'ha consolidat com la destinació més rellevant per a les exportacions espanyoles de carn de porc. Segons Planas, “aquest protocol és clau per protegir el sector porcí espanyol, un pilar exportador internacional”, que sens dubte “reforça la confiança internacional en la producció espanyola”.
