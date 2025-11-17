Girona suma més de 8.000 accidents laborals durant el 2025
La construcció es manté com el sector amb més incidència de la província
La Generalitat visitarà 250 grans obres per aturar els accidents mortals
Gabriel Ubieto
Les comarques gironines sumen fins a 8.448 accidents laborals entre gener i setembre. Aquesta xifra cau lleugerament respecte a l'any passat, un 4,3%, quan es van registrar 8.835 sinistres, malgrat que augmenten les persones que han perdut la vida a la feina.
En els nou primers mesos de l'any, un total de vuit persones han mort durant la seva jornada laboral o anant i venint d'aquesta. Això suposa tres persones més que fa un any, o el que és el mateix, un increment del 60%, segons les darreres dades del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.
Si es mira per sectors, destaca especialment la incidència a la construcció. Tot i que amb 1.225 accidents és el segon sector econòmic amb menys sinistres de la província, només per darrere de l'agricultura (232), és el que registra més morts aquest 2025 juntament amb els serveis, amb tres persones que han perdut la vida a cadascun d'ells.
De fet, segons dades de l'Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya, aquest 2025 la incidència dels accidents laborals a la construcció és de 5.403 per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social, la més alta de la província. Aquesta xifra, supera considerablement la mitjana de Girona (3.028). No molt lluny de la construcció se situa la indústria, amb un índex d'incidència de 5.376. Per darrere, en el llistat de la Generalitat, apareixen l'agricultura (3.953) i els serveis (2.212).
Tanmateix, la construcció és un dels sectors on més han baixat els accidents laborals en l'últim any a Girona, en concret un 8,5%. Només han disminuït més els sinistres a la feina a l'agricultura, un 15,3%.
Dels més de 8.000 accidents laborals registrats a la província en els primers nou mesos del 2025, el Gironès és la comarca que suma més sinistres, fins a 2.441. La segona comarca amb més accidents a la feina és la Selva (2.047), seguida pel Baix Empordà (1.247), l'Alt Empordà (1.154), la Garrotxa (789), el Pla de l'Estany (386), el Ripollès (246) i la Cerdanya (159).
La Generalitat visitarà 250 grans obres
Al conjunt de Catalunya la situació és similar a la de les comarques gironines. Els catalans que perden la vida a la feina van a l'alça. Des de començament d'any, un total de 68 treballadors han perdut la vida durant la seva jornada laboral o anant i venint d'aquesta, cosa que representa un increment del 19,3% respecte a les xifres registrades durant l'any passat per a aquest mateix període.
Tot i això, si es mira per sectors hi ha rams d'activitat en què aquest repunt és especialment preocupant, com és el cas de la construcció, on la proporció de sinistres mortals ha augmentat un 114% d'un any a l'altre. Des de la Generalitat de Catalunya veuen amb preocupació aquesta tendència. Per intentar canviar-la, el Departament de Treball ha posat en marxa un programa pilot mitjançant el qual un equip de quatre tècnics en prevenció de riscos laborals, un per província, visitarà al llarg del proper any i mig unes 250 grans i mitjanes obres públiques al llarg de tot el territori. Amb l'objectiu de supervisar els sistemes de seguretat, advertir les companyies en cas de deficiències i proposar-ne millores.
Baixar al terreny
"Hem d'anar als llocs on passen les coses i fer-ho abans que passin", resumeix la directora general de relacions laborals de la Generalitat, Núria Gilgado, en conversa amb El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Des del seu departament tenen identificat com un dels principals focus d'accidents greus i mortals les caigudes des d'alçada a les obres. Sobre com prevenir-les s'han escrit rius de tinta i l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) ha editat múltiples guies, infografies i campanyes publicitàries.
Tot i això, no està sent suficient per contenir aquesta hemorràgia de morts que, en molts casos, podrien evitar-se. "Veiem que en moltes obres o bé manca material de prevenció, o bé en tenen, però no s'usa o bé les persones que l'han d'usar, no saben com. El que denota una manca de cultura preventiva i de sensibilització amb els riscos", explica la directora.
És per això que, com resumeix Gilgado, des de la Generalitat han apostat per desplaçar-se fins al terreny i complementar així les visites que ja periòdicament realitza la Inspecció de Treball, que compta amb uns efectius limitats per garantir els drets de la població ocupada catalana creixent.
Treball recupera com a pilot un programa que ja existia durant la febre de la bombolla immobiliària i que es va eliminar el 2010, en context ja de retallades i després de la reestructuració executada quan Catalunya va assumir les competències en matèria inspectora.
La idea és començar per la construcció i, si veuen que funciona, estendre'l a altres sectors. De moment, el pressupost i la dotació de pressupost destinats són mínims, d'uns 250.000 euros –principalment, el salari dels quatre tècnics–.
Tot i això, la plantilla de tècnics de prevenció del Departament tampoc és molt més folgada i actualment l'ICSSL no supera els 50 efectius, que es complementen en aquesta i moltes altres tasques amb poc més de 100 inspectors i subinspectors. Tot això per a una població treballadora que, a la suma de tots els sectors i règims professionals, frega els 3,4 milions de persones.
