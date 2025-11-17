"És important construir marques que generin un impacte positiu"
Vicky Foods aposta per una alimentació que combina salut, sabor i sostenibilitat, a més d’una forma de fer empresa que inclogui consumidors, empleats, proveïdors i comunitats
Amb motiu del segon congrés de Retail & Consum celebrat a Madrid, el CEO de Vicky Foods, Rafael Juan, ofereix la visió sobre el sector i les circumstàncies de l'empresa.
El sector del retail i el consum està en plena transformació. ¿Quins són els principals reptes i oportunitats que afronta avui una companyia com Vicky Foods?
Actualment, el sector viu una profunda transformació marcada per la digitalització, la sostenibilitat i el canvi en els hàbits de consum. En aquest sentit, per a Vicky Foods els principals reptes són adaptar-se amb agilitat a un consumidor que exigeix personalització, transparència i compromís social, a més de complir noves normatives mediambientals i integrar tecnologies que optimitzin la cadena de valor. Aquest context també ofereix oportunitats: connectar directament amb el consumidor i innovar en productes més saludables i sostenibles.
Vicky Foods ha passat de ser una empresa familiar a un grup internacional. ¿Quin paper hi tenen la innovació i la diversificació en aquest creixement?
La innovació ha estat un pilar clau en el nostre creixement. La diversificació en productes i mercats ens ha permès evolucionar d'empresa familiar a grup internacional present en més de 50 països. Hem ampliat el portafolis amb marques que responen a diferents perfils, com Be Plus en l'àmbit saludable o Hermanos Juan en el segment tradicional. La innovació abasta productes, processos i formes de treball, cosa que ens ha fet més resilients davant els canvis.
Al congrés s'ha parlat molt de nous hàbits de consum i del paper de l'alimentació saludable. ¿Com respon Vicky Foods a aquesta tendència des de les diferents marques?
Sabem que avui dia l'alimentació saludable és una exigència del consumidor. Per això, a Vicky Foods l'assumim com a responsabilitat i oportunitat, reformulant productes per millorar el seu perfil nutricional des de les nostres marques Dulcesol, Be Plus i Hermanos Juan. Oferim opcions sense sucres afegits, riques en fibra, ecològiques i funcionals, sense renunciar al sabor. A més, invertim en R+D i en investigació a través de la Fundació Vicky Foods, amb el premi anual en nutrició i salut.
Un dels temes centrals de lʼesdeveniment va ser la sostenibilitat. ¿Com aborda Vicky Foods la reducció de la seva petjada ambiental i la recerca d'un model més sostenible?
La sostenibilitat és un pilar estratègic, per això treballem per reduir la nostra petjada ambiental mitjançant eficiència energètica, ús d'energies renovables i redisseny d'envasos sostenibles. Optimitzem la logística, gestionem residus de manera responsable i col·laborem amb proveïdors alineats amb els nostres valors. Per a nosaltres, la sostenibilitat és una manera de fer empresa.
El consumidor actual exigeix transparència i proximitat. ¿Com es treballa aquesta connexió amb el client en una empresa que combina tradició i expansió global?
Sabem que el consumidor actual valora l'autenticitat i la connexió emocional. En aquest context, a Vicky Foods mantenim les nostres arrels familiars i fomentem la coherència entre allò que som i allò que comuniquem. A través de canals digitals escoltem activament el consumidor, fomentem la transparència en l'etiquetatge i en els processos i les polítiques de sostenibilitat, convençuts que la confiança es construeix amb fets.
La digitalització del retail està canviant la manera de comprar i vendre. ¿Quins avenços tecnològics o estratègies omnicanal està implementant Vicky Foods?
La digitalització està transformant el retail i aprofitem aquesta evolució per millorar l’experiència del client amb solucions tecnològiques. Hem desenvolupat plataformes en línia, eines d'anàlisi de dades i sistemes d'automatització que optimitzen producció i logística. La nostra estratègia omnicanal integra els punts de contacte físics i digitals, explorant a més la intel·ligència artificial i la IoT per reforçar la traçabilitat i l'eficiència.
En un entorn econòmic incert, ¿com s'equilibra la necessitat de créixer i de ser competitius amb el compromís amb les persones i les comunitats locals?
En un context econòmic incert, busquem equilibrar el creixement i la responsabilitat social. L'èxit empresarial ha de generar impacte positiu en les persones i les comunitats on operem. Invertim en formació, ocupació de qualitat i projectes socials que promouen la inclusió. Apostem pel benestar laboral, la igualtat d'oportunitats i la col·laboració amb entitats socials. Créixer de manera sostenible és posar les persones al centre.
Mirant cap al futur, ¿quin paper jugaran la innovació alimentària i les noves categories de producte en l'evolució del grup?
La innovació alimentària és clau per al nostre futur. En aquest sentit, explorem noves categories que responguin a estils de vida més dinàmics i saludables: snacks funcionals, productes ecològics i solucions adaptades a la nutrició esportiva o infantil. Innovar en producte, format i experiència de consum serà determinant. Col·laborem amb centres tecnològics i universitats per anticipar-nos a les tendències i oferir solucions rellevants.
¿Quines reflexions treu del congrés?
El Congrés ha estat una oportunitat per compartir idees i reflexionar sobre els desafiaments comuns del sector. I és que el futur del retail passa per la col·laboració, la innovació i el compromís amb el consumidor per construir un model més conscient, digital i sostenible. S'ha posat en valor la importància de marques amb propòsit, que generin impacte positiu i contribueixin a transformar el model de consum cap a un de més humà.
¿Quina seria la visió de Vicky Foods per als propers anys?
La nostra visió es resumeix en el nostre propòsit: innovar per alimentar un món millor. Volem continuar creixent com a grup internacional sense perdre la nostra essència. Apostem per una alimentació que combini sabor, salut i sostenibilitat, i per una manera de fer empresa que generi valor per a consumidors, empleats, proveïdors i comunitats. El missatge és clar: innovar, cuidar i construir junts un model d’alimentació més conscient i equilibrat, amb un creixement responsable basat en la innovació, la proximitat i el compromís amb l’entorn.
