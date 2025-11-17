Jaime García: «Som un banc de persones: oferim relacions de confiança i planificació financera»
Banco Mediolanum consolida el seu model de banca personalitzada a Girona, basat en la confiança, la proximitat i l’assessorament financer a mida.
Parlem amb Jaime García, Responsable de la Zona Nord-est i Illes.
-El model de Banco Mediolanum es basa en l’assessorament personalitzat. Quines diferències hi ha entre aquest enfocament i el d’altres bancs tradicionals?
-La nostra diferència és clara: som un banc de persones, de relacions a llarg termini basades en la confiança, la transparència i la planificació. Per això, tots els nostres clients tenen el seu propi Family Banker, un assessor financer personal que va on i quan el client el necessita, i que l’acompanya durant tota la seva vida financera. Es tracta de professionals amb una gran preparació i vocació de servei, que escolten i comprenen les necessitats del client, que analitzen la seva situació concreta i objectius, i que dissenyen una planificació financera a mida. A més a més, els clients sempre tenen el mateix Family Banker, ja que apostem per les relacions de llarga durada i per l’acompanyament real.
-En un moment de gran digitalització, com es combina la proximitat personal amb les eines tecnològiques que ofereix l’entitat?
-La tecnologia és una gran eina en la qual recolzar-se, però mai no substituirà les relacions humanes. Som, possiblement, el banc més digitalitzat que existeix en processos i operativa, però sempre van acompanyats del suport d’un Family Banker. La relació de tu a tu és imprescindible per mantenir la qualitat del servei. El nostre model combina els millors aspectes del món digital amb la calidesa i la confiança d’una relació personal estable.
-Quina mena de clients troben, a Banco Mediolanum, la millor resposta a les seves necessitats financeres?
-El nostre model de banca encaixa amb aquelles persones que volen tenir unes finances serenes; que valoren la planificació, la confiança i l’acompanyament a llarg termini; que busquen un assessorament amb una visió àmplia, que no estigui centrat en productes sinó en solucions adaptades a la seva vida i necessitats: des de la gestió dels estalvis fins a la planificació de la jubilació o la transmissió del patrimoni familiar. En l’àmbit de la banca privada, oferim un servei d’alt nivell per a qui cerca una gestió integral, professional i personalitzada.
-Per què Girona és un lloc estratègic per a Banco Mediolanum?
-Girona és clau dins l’estratègia de consolidació del nostre creixement a Catalunya. Uneix tradició i modernitat, estabilitat i projecció internacional. Té un gran potencial, tant pel seu teixit empresarial com pel seu elevat nivell d’estalvi i inversió. A més a més, disposa d’excel·lents professionals dins de l’àmbit de les finances i la banca privada que, liderats per la responsable de desenvolupar la zona, Sandra Bonamaison, la converteix en un lloc de referència per continuar desenvolupant el nostre model d’assessorament personalitzat.
-A més d’atreure nous clients, quines oportunitats té Girona per apropar i desenvolupar el talent professional en el sector de les finances?
-Moltíssimes. A Girona hi ha un gran potencial humà. Trobem professionals de la banca privada i de les finances molt bons, amb una formació excel·lent, una gran experiència professional i vocació de servei al client. A Banco Mediolanum els oferim l’oportunitat d’emprendre un projecte professional de futur amb la tranquil·litat que els dona saber que compten amb el suport d’un grup europeu sòlid, consolidat, modern i en ple creixement, i amb la formació, l’acompanyament continu i l’impuls de la Sandra Bonamaison, responsable de desenvolupar la zona i banquera especialista en alts patrimonis.
-Quins objectius té Banco Mediolanum a Girona i a la zona per als pròxims anys, en nombre de clients i assessors?
-Volem continuar creixent de manera sostinguda. Consolidar la nostra presència a Girona acompanyant més famílies, professionals i empreses. I això passa per la incorporació de nous professionals de la banca privada i les finances. Però sempre amb un sentit: ampliant el nostre equip amb els millors professionals i oferint un servei excel·lent, proper i de qualitat.
-Quin missatge donaria als gironins que no coneixen Banco Mediolanum?
-Els convido a conèixer-nos. Descobriran un banc que pertany a un grup rendible, sòlid i amb solvència, amb un equip de grans professionals disposats a ajudar-los a planificar la gestió del seu patrimoni i del seu futur financer, amb confiança, transparència i proximitat; i que els escoltaran i els acompanyaran durant totes les etapes financeres de la seva vida. Sap que els nostres clients són els més satisfets de la banca del país? No ho diem nosaltres: ho han assegurat ells mateixos en una enquesta de l’agència independent Stiga. I ja són sis anys seguits.
