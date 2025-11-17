L’ICF i Agricultura milloren la línia de finançament Agroliquiditat per al sector fins als 210 milions
El tipus d’interès dels préstecs per a pagesos joves queda bonificat fins al 0,95 a un termini màxim de 6 anys
Oriol Bosch (ACN)
L’Institut Català de Finances (ICF) i el Departament d’Agricultura han millorat les característiques de la línia Agroliquiditat per al sector primari ampliant-la en 37,5 milions, de manera que ara se situa en una xifra que arriba als 210 milions. La consellera delegada de l’ICF, Vanessa Servera, ha destacat que els joves agricultors es poden veure beneficiats amb bonificacions que permeten una rebaixa del tipus d’interès de 3,80 al 0,95%. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha valorat aquesta via, que garanteix “possibilitats financeres” per fer inversions en projectes importants com pot ser la modernització de regadius o la instal·lació de xarxes antipedra.
En un acte de presentació que s’ha dut a terme a la seu de la comunitat de regants del canal de Pinyana, el conseller Ordeig ha insistit en la necessitat de modernitzar el “100% de regadius que tenim a casa nostra” i per fer-ho ha apostat per explorar noves fórmules per regar, ja sigui a través de la dessalació d’aigua o via la regeneració d’aigües. El conseller també ha recordat que estan a punt d’acabar el Pla General de Modernització de Regadius de Catalunya.
Ordeig ha parlat de les vies que garanteixen les possibilitats financeres per fer inversions en projectes importants per als agricultors com poden ser la modernització de regadius, la instal·lació de xarxes antipedra o la millora de les explotacions. Hi ha una part que ve de l’Administració mitjançant subvencions, una altra del sistema financer ordinari, i una altra del sistema financer públic com l’ICF. Aquesta darrera es fa bonificant els interessos, i per als joves “encara més”, ha destacat Ordeig, per tal que es puguin dedicar a l’agricultura.
L'11% de l'activitat
La consellera delegada de l’ICF ha destacat que el sector primari va representar l’any passat l’11% de l’activitat de l’institut, i això que representa només l’1% del valor afegit brut. Per aquest motiu, ha assegurat que representa una “gran aposta” a la que li dediquen molt esforç, focus i mitjans en el disseny de les línies de finançament.
La línia Agroliquiditat es va renovar la setmana passada i es va ampliar a 37,5 milions fins situar-se en una xifra que arriba als 210 milions. Es tracta d’una línia que ha tingut molt “èxit”, segons Servera, i que s’ha millorat de manera que entre 15 i 20 dies hàbils des que es disposa de la documentació dels clients, són capaços d’aprovar l’operació i poder-la desemborsar. Enguany hi ha una sèrie de novetats addicionals, com que es mirarà també que la firma del préstec es pugui fer també sense la presència notarial obligatòria, i per tant es podrà fer des de la plataforma en línia de l’ICF, facilitant així la tramitació i agilitat del producte.
Aquests préstecs, que poden anar dels 10 als 100.000 euros, tenen dos trams en l'àmbit de tipus d’interès; un de bonificat amb el tipus del 3,80, però a més hi ha un esforç pressupostari important per part del Departament d’Agricultura que fa que l’interès baixi del 3,80 a l’1,90, que al col·lectiu de pagesos joves encara es retalla més fins a quedar en el 0,95. Això representa, segons Servera, que els pagesos joves es podran finançar a aquest interès baix a un termini màxim de 6 anys amb dos anys de carència. A més, per als que tinguin línies anteriors, poden acumular fins a un risc de 150.000 euros. Des de l’obertura de la línia, l’ICF ha finançat 2.193 autònoms i empresaris del sector primari amb un total de 172,5 milions.
