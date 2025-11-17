La patronal tecnològica gironina entrega deu reconeixements en la XIX edició dels Premis E-TECH
Els guardons premien OTC Engineering, la Fundació Cultural El Foment o ST3DT, entre altres
L’AENTEG (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona), patronal del sector tecnològic de les comarques gironines, ha celebrat, un any més, la gala de lliurament dels Premis E-TECH, els seus guardons anuals que, enguany, han arribat a la seva dinovena edició.
La jornada a l’Auditori Josep Irla s'ha obert amb el videoresum dels darrers anys de Premis E-TECH, per continuar amb el lliurament dels deu guardons que ha entregat la patronal durant la gala.
El Premi BBVA E-TECH a l'estratègia sostenible a l'empresa ha estat per Energia neta per al futur agroalimentari, de Friselva i Solventa 6, per la seva eficiència energètica. El Premi HIPRA E-TECH en intel·ligència artificial i transformació digital ha estat per FOTOSWIRX, innovació en fotònica per al futur de les imatges 2D i 3D, per la seva excel·lència científica amb un impacte socioeconòmic tangible, segons expliquen els organitzadors.
D'altra banda, el guardó a la millor iniciativa en l'administració local ha estat ex aequo per WeTown i Infocaça, per la seva utilitat pública. La Fundació Cultural El Foment ha guanyat el premi a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC, pel tractament lingüístic que han aplicat en l’estratègia global de comunicació digital. El reconeixement a la millor campanya de màrqueting digital ha estat per l'estratègia comunicativa del CATGI, pel seu plantejament, ús dels canals de comunicació on i off line, i compliment d’objectius fixats.
El premi E-TECH Internacional l'ha guanyat Lãberit, mentre que OTC Engineering ha estat reconeguda a la trajectòria de l’empresa TIC. David Ciurana, CIO de Comexi, ha estat premiat com el millor CIO i ST3DT ha rebut el Premi Lãberit E-TECH al projecte tecnològic emergent, per la seva projecció de futur.
Premi al Referent E-TECH
Enguany, l’escollit per a la màxima distinció dels Premis E-TECH ha estat Joan Vila, qui fou CEO de la companyia LC Paper de Besalú entre el 1981 i el 2023.
La junta directiva de l’AENTEG, que és qui decideix la persona, institució, empresa o entitat que rep cada any aquesta distinció, ha tingut en compte que, en els seus més de 42 anys a l’empresa, Vila va aconseguir augmentar la producció total d’aquesta companyia en un 1.700% (de 3.000 tones l’any a 48.000), amb una "sensibilitat pel medi ambient que el va dur a convertir-se en pioner en l’adopció de tecnologies netes, amb el resultat de poder assolir uns nivells d’estalvi d’energia i d’aigua mai vistos en el segment industrial de la papereria", expliquen des de la patronal.
Sota el guiatge de Joan Vila, LC Paper no només ha innovat en matèria de respecte al medi ambient, sinó també en el producte que ofereix. La tecnologia de fabricació OnePly, desenvolupada per la mateixa empresa, consisteix en un paper d’una sola capa que aconsegueix nivells de qualitat comparables al TAD i al NTT, però amb menys fibres i amb un procés de fabricació que empra menys energia i aigua.
Joan Vila es va formar com a enginyer industrial amb especialització en ciència i enginyeria del paper a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l’any 1977 i, entre aquest any i el 1978, va passar per l’École Française de Papeterie, on es va diplomar en ciència i enginyeria en papereria.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Un hospital gironí se situa entre els millors d'Espanya en atenció maternoinfantil