El Patronat de Turisme intensifica la promoció al Regne Unit
Les estades dels turistes britànics a la demarcació de Girona creixen un 16% en la temporada 2025
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona ha conclòs el programa d’accions promocionals al mercat britànic de l’exercici amb la celebració de l’esdeveniment «Costa Brava&Girona Pyrenees Cycling & Wine Tourism», a més de la participació en la fira del sector de la bicicleta, Rouleur Live, ambdues a Londres, a mitjans de novembre.
D’una part, el divendres 14 de novembre va tenir lloc la presentació de la Costa Brava i el Pirineu de Girona en clau de cicloturisme i enoturisme, seguida d’una trobada de reunions i contactes en la que van participar representants de nou entitats i empreses gironines i una dotzena de representants britànics d’agències de viatge especialitzades, clubs esportius i mitjans de comunicació. La trobada professional va finalitzar amb una conferència i tast de vins empordanesos dirigida per Marta Cortizas, sommelier de El Celler de Can Roca.
L’acció va ser impulsada pels clubs de màrqueting de Turisme Esportiu i la Ruta del Vi DO Empordà de l’entitat amb la finalitat d’incidir en els programadors i prescriptors de vacances esportives i enogastronòmiques de mitjà i alt poder adquisitiu, i també per potenciar la desestacionalització fora de la temporada alta a les destinacions gironines, segons expliquen en un comunicat.
D’altra part, del 13 al 15 de novembre el Patronat va participar en la fira congrés Rouleur Live, punt de trobada de la indústria del ciclisme europeu amb espai expositiu i un ampli programa de conferències temàtiques, amb un estand promocional propi, «Cycling in Costa Brava & Girona Pyrenees», per promocionar l’oferta de ciclisme de carretera i gravel de la destinació entre el públic assistent a l’esdeveniment.
Més de 300.000 turistes
Segons dades d’Eurecat, l’any 2024 la demarcació de Girona va registrar l’arribada de 348.787 britànics que van generar 1,3 milions de pernoctacions als establiments d’allotjament turístic reglat. Aquest 2025, de gener a setembre, s’ha registrat l’arribada de 330.033 britànics (un 5% més que al mateix període de 2024) que han generat 1.424.349 pernoctacions (un 16% més que al 2024), realitzant una estada mitjana de 4,3 nits (en el 2024 era de 3,8 nits).
El principal motiu de viatge del turista britànic a Catalunya és l’oci, en un 91%, seguit per raons de negocis, amb un 5,4%. El mitjà de transport més utilitzat per viatjar a la destinació és l’avió, emprat pel 93% dels britànics, seguit pel vehicle privat, amb un 4%. Sis de cada deu viatgen sense paquet turístic i majoritàriament trien allotjar-se en establiments hotelers (83%), seguit per l’habitatge de lloguer turístic (8%). En el 2025, el turista britànic realitza una despesa mitjana per persona i viatge a Catalunya de 1.184 euros i la despesa diària és de 213 euros per persona. Aquest mercat es considera un mercat madur, amb interès per conèixer i gaudir de la destinació a través de propostes i experiències d’activitats a la natura i esportives, culturals i també enogastronòmiques per fer en parella i en família.
