La compravenda d’habitatges s’enfila un 14% a Girona, el major augment de Catalunya
L’obra nova creix un 16,14%, fins a 1.842, el millor registre en un novè mes de l’any des de 2010
Albert Hernàndez (ACN) / Guifré Jordan i Pau Cortina (ACN)
La compravenda d’habitatges va assolir el millor setembre de la història (amb dades des de 2007) amb 9.491 operacions, un 5,99% més respecte al mateix mes del 2024, segons les dades provisionals d’Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El resultat contrasta amb la caiguda de l’agost (7.611, un 0,6% interanual menys), i que trencava amb 13 mesos seguits de pujades interanuals. Del total de transaccions del setembre, 7.649 van ser de segona mà, un 3,8% més, i 1.842 d’obra nova, un 16,14% més. Es tracta de la millor xifra en un novè mes de l’any des de 2010 (1.887). D’altra banda, 8.958 van ser d'habitatge lliure (+6,38%) i 533 de protegit (-0,19%).
El rècord mensual d’adquisicions d’immobles és el segon que es registra enguany. El passat juliol Catalunya va tancar el mes amb 10.729 operacions, un 17,6% més en comparació amb el setè mes de l’any del 2024. El 2025 concentra dues màximes mensuals (igual que el 2022), per darrere del 2007 que en suma sis.
Per demarcacions, totes van experimentar augments respecte al mateix període de l’any anterior, i on percentualment més va créixer va ser a Girona, un 14,21%, amb 1.310. Seguit de les comarques lleidatanes amb un 9,22%, fins a 545; de les tarragonines, on va repuntar un 6,82%, amb 1.472 i de les barcelonines amb una pujada del 3,93%, fins a 6.164.
Del total d’operacions notificades a les comarques gironines, 1.076 van ser de pisos usats (+18,63%) i 234 de nous (-2,5%), mentre que 1.258 van ser lliures (+14,68%) i 52 de protecció oficial (+4%). A la demarcació de Lleida 425 immobles van ser de segona mà (+9,54%) i 120 d’obra nova (+8,11%), mentre que 455 habitatge lliure (-0,87%) i 90 qualificat d’HPO (+125%), el millor valor des de febrer del 2021 (121).
Pel que fa a les comarques tarragonines, 1.227 van ser pisos de segona mà (-0,73%) i l’obra nova es va enfilar fins a 245 (+72,54%), mentre que 1.429 van ser habitatge lliure (+5,38%) i 43 de protegit (+95,45%). Per últim, a la demarcació de Barcelona 4.921 van ser habitatge de segona mà (+1,72%) i 1.243 pisos nous (+13,72%), mentre que 5.816 habitatge lliure (+5,57%) i 348 protegit (-17,54%).
Al conjunt de l’Estat també va pujar la compravenda d’habitatges un 3,8% en comparació amb el setembre del 2024, fins a 63.794 transaccions. Per comunitats autònomes, on més van incrementar-se, percentualment, va ser a Navarra (+16%) i Andalusia (+8,9%). En canvi, on va patir la davallada més pronunciada va ser a Aragó (-18,1%), Castella i Lleó (-4,8%) i illes Balears (-4,5%) .
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- Un caçador de 64 anys mor a Cervera pel tret d'una escopeta d'un company
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Un xoc entre dos cotxes acaba amb destrosses a una immobiliària a Banyoles
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”