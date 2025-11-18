Dotze projectes opten al Premi a l’Emprenedoria i a la Creativitat
El guanyador rebrà 2.000 euros i suport tècnic durant un any per part d'aGOe
Un total de dotze projectes s’han presentat a la quarta edició del Premi a l'Emprenedoria i a la Creativitat, convocat per l’Associació Gironina d’Orientació Empresarial (aGOe). Els projectes seran valorats pel jurat, compost per dos representants d’aGOe, dos membres en representació de la Cambra de Comerç de Girona, dos representants de la UdG i dos representants del món empresarial. El veredicte es donarà a conèixer durant la gala d'entrega del premi, que se celebrarà el proper gener. La dotació econòmica és de 2.000 euros per al primer premi, i de 1.000 euros per a l'accèssit.
El president d'aGOe, Joan Cos, destaca “la qualitat i varietat dels projectes presentats, cosa que demostra la iniciativa dels aspirants”, que és el que es pretén reconèixer en aquests premis. Tots ells s’acompanyen d’un pla de negoci sòlid i es caracteritzen per la innovació i la creativitat, expliquen des de l'entitat. Entre els projectes presentats, n’hi ha que proposen nous productes per introduir al mercat, altres que ofereixen aplicacions ideades per facilitar la vida de les persones o altres que tenen per objectiu l’assessorament o el suport en el funcionament de les empreses.
Cinc dels projectes han estat presentats per un equip d’entre 2 i 3 persones, mentre que la resta tenen un únic titular. Només quatre de les persones que opten al premi són dones.
Al premi s'hi podien presentar tant idees de negoci com empreses o negocis que ja estan en funcionament. Els candidats han hagut de lliurar, amb el seu projecte, un Pla de Negoci i un vídeo explicatiu per a la valoració del jurat.
A més de la dotació econòmica, el projecte guanyador rebrà suport tècnic durant un any per part d'aGOe. Aquesta entitat està integrada per professionals i exdirectius sèniors que de manera voluntària ofereixen la seva experiència per orientar nous emprenedors i empreses.
La iniciativa de crear aquest premi s'inscriu en el compromís de l'entitat de “treballar voluntàriament en la promoció i millora de la gestió de les activitats econòmiques dels autònoms i petites empreses”.
