La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
Està en mans de l'administració perquè la propietària va morir sense fer testament i no tenia hereus o familiars coneguts
El Govern de la Generalitat ha convocat aquest dimarts la subhasta pública de la fàbrica de canelons que té actualment en propietat, procedent d’una herència intestada.
Segons l’anunci que avui publica el DOGC, i que també es pot consultar a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya, la Direcció General del Patrimoni ha convocat per al 25 de febrer de l’any vinent a les 10:00 hores l’acte públic de la subhasta a l’alça, mitjançant sobre tancat, per a la venda del 100% de les accions de representatives del capital social de Fabricación de Alimentos, SA, societat unipersonal (FADAIC). Aquesta empresa de fabricació artesanal de canalons i lasanyes de Ripollet, actualment en actiu, també inclou en el seu patrimoni un local comercial i una plaça d’aparcament situats al mateix municipi.
Tal com va aprovar el Govern el passat dimarts 11 de novembre, el preu mínim d’adquisició del 100% de les accions de l’empresa, i del seu patrimoni, és de 228.306 euros (impostos, tributs i despeses exclosos). Les persones interessades en participar-hi podran millorar aquest preu a l’alça en l’acte públic de la subhasta que tindrà lloc a les dependències del Departament d’Economia i Finances al Districte Administratiu de Barcelona.
Presentació de sol·licituds de participació fins al 17 de desembre
D’acord amb l’anunci que es publica avui al DOGC, aquest procediment s’articularà en dues fases. Una primera referida a la presentació de sol·licituds de participació i de valoració de la documentació presentada. El termini màxim per presentar sol·licituds de participació serà de 30 dies naturals des de la data de publicació de l’anunci de la subhasta, és a dir, fins al 17 de desembre inclòs. I una segona fase, en què l'òrgan de contractació convidarà els licitadors que compleixin els requisits assenyalats en la fase anterior a presentar la seva oferta econòmica, en un termini màxim de 30 dies hàbils des de la notificació de la invitació. Les propostes econòmiques es donaran a conèixer el mateix dia de la subhasta, i els candidats podran millorar-les a mà alçada, si així ho consideren.
En les condicions d’aquesta venda, el Govern ha garantit, d'una banda, que el personal de FADAIC pugui continuar en els seus llocs de treball durant un any. I, de l’altra, que l’adjudicatari pugui seguir ocupant l’immoble propietat de la Generalitat on està instal·lada la fàbrica, abans de traslladar el domicili social i l’activitat de la companyia, durant un termini màxim de 12 mesos a comptar des de la formalització del contracte de compra-venda.
Segona subhasta
Aquesta és la segona vegada que la Generalitat treu a subhasta aquesta empresa. La primera licitació, convocada per al passat mes de juliol, va ser declarada deserta perquè la documentació presentada per l’únic licitador que va presentar oferta no complia els requisits i condicions fixats en el plec de condicions de la subhasta. Tal com s’explica a l’acord de Govern aprovat dimarts passat, “el sector alimentari s’ha mostrat interessat en la compravenda de l’empresa”, motiu pel qual s’ha decidit tornar-la a licitar, actualitzant el preu de sortida que es fixa en 228.306 euros, un 22,9% menys respecte al valor anterior.
L’herència de la Sra. Marimón, a finalitats socials, assistencials i culturals
El Govern té encomanada legalment la funció de tramitar les herències intestades de les persones amb veïnatge civil català que han mort sense haver atorgat testament i sense hereus o familiars coneguts fins al quart grau de consanguinitat. Un cop liquidades aquestes herències, l’import resultant s’ha de distribuir i destinar a les finalitats que determina la normativa civil successòria catalana.
L’òrgan competent per a la distribució és la Junta d’Herències, que és un òrgan col·legiat del qual formen part diversos departaments de la Generalitat i representants de les entitats locals de Catalunya.
Els béns de l’herència de la Sra. Marimon, juntament amb l’import que s’obtingui amb la venda de FADAIC es destinaran a finalitats socials, habitacionals, assistencials i culturals.
