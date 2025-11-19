La companyia de menjar per a gossos i gats Food for Joe tancarà l'any facturant prop de 9 milions d'euros
Fundada pel gironí Josep Casas i Albane Sabatier l'any 2021, assegura que l'alimentació per a mascotes "cuinada a baixa temperatura és una tendència que ha vingut per a quedar-se"
Food for Joe, la 'startup' pionera en alimentació cuinada per a gossos i gats tancarà l'any amb una facturació d'uns 8,9 milions d'euros només tres anys després de la seva creació. Així ho assegurava un dels seus fundadors, el gironí Josep Casas en una publicació al seu perfil de Linkedin, on explica que "mai m'hauria pensat que només anys arribaríem aquí, amb aquest projecte a llarg termini que busca liderar de manera independent i ètica el menjar dels nostres millors amics". Fundada l'any 2021 per Casas i Albane Sabatier, la companyia es troba en ple procés d'expansió tant a Espanya com en l'àmbit internacional, en països com França, Itàlia i Portugal.
Actualment, produeix vuit tones de menjar en el seu obrador de Galícia. Per a acompanyar el seu desenvolupament, l'empresa ha realitzat tres rondes d'inversió, captant un total de tres milions d'euros. Aquestes injeccions de capital han permès escalar la seva capacitat productiva, reforçar la logística i consolidar la presència física de la marca en mercats estratègics.
Des del seu llançament, Food for Joe ha mantingut un creixement constant i sostingut. Ve de facturar 5,2 milions d'euros en 2024 i ha anat duplicant pràcticament la seva facturació cada any. La companyia compta en l'actualitat amb més de 15.000 clients recurrents i presència en 650 punts de venda especialitzats, combinant el seu model de subscripció B2C amb un canal B2B en creixement en col·laboració amb botigues, clíniques veterinàries i distribuïdors.
L'auge del segment d'alimentació cuinada ha atret a nous actors, inclosos fabricadors de dietes BARF (Aliments Crus Biològicament Apropiats, a les seves sigles en anglès) que han llançat les seves pròpies gammes cuinades ultracongeladas. El model de Food for Joe es basa en receptes cuinades al buit i a baixa temperatura per a preservar els nutrients, combinada amb un model de comercialització basat en lliurament a domicili i disponibilitat en botigues especialitzades.
Vocació de creixement
Amb un equip de 70 persones, Food for Joe es prepara per a una nova etapa de consolidació i expansió. Els seus objectius a curt i mitjà termini inclouen reforçar el seu lideratge a Espanya, créixer de forma sostinguda en els mercats internacionals on ja opera, i potenciar el canal B2B com a motor de creixement de la categoria d'alimentació cuinada. "La nostra meta no és només alimentar millor a les mascotes, sinó canviar les mentalitats dels seus propietaris, els nostres clients", afirma Albane Sabatier, cofundadora.
"Cada vegada més famílies entenen que la salut de les seves mascotes comença en la cuina, i és aquí on volem marcar la diferència", afegeix Josep Casas, CEO de la companyia.Inspirada per una història personal, la idea va néixer quan Albane Sabatier va adoptar a la seva gossa 'Jade', que sofria múltiples intoleràncies alimentàries.
Després de comprovar que els pinsos convencionals no solucionaven els seus problemes de salut, va començar a cuinar per a ella amb ingredients frescos i naturals. D'aquesta experiència va néixer una convicció: "Les mascotes mereixen una alimentació tan real i natural com la nostra", recorda sobre l'origen del projecte. Al costat de Josep Casas, enginyer i emprenedor amb una sòlida trajectòria en l'àmbit de la salut i el benestar —cofundador de Naturitas i Europistachio, i inversor en més de 20 empreses emergents—, tots dos socis van donar forma a Food for Joe amb una missió clara: oferir menjar cuinat, natural i equilibrada, adaptada.
