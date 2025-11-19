Dyneff impulsa des de Girona el mercat dels certificats d’estalvi energètic
L’empresa lidera projectes que permeten a particulars i empreses recuperar fins al 20% de la seva inversió en eficiència energètica
L’empresa Dyneff, amb seu a Girona, s’ha convertit en una de les principals impulsores del sistema dels Certificats d’Estalvi Energètic (CAE) a Catalunya, una eina que permet monetitzar els estalvis d’energia derivats d’actuacions d’eficiència energètica. El mecanisme, gestionat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), s’ha consolidat com una alternativa "àgil i directa a les subvencions tradicionals", remarquen des de la companyia.
Segons explica Romain Descournut, cap d'operacions de Dyneff, el sistema CAE "permet a les comercialitzadores d’energia complir les seves obligacions d’estalvi de forma directa, compensant als usuaris per les millores que redueixen el seu consum". D’aquesta manera, una actuació com el canvi d’una caldera de gasoil per una aerotèrmia, o la instal·lació d’un sistema d’aïllament tèrmic, pot generar un volum d’estalvi certificat i, per tant, un retorn econòmic per al propietari o l’empresa que la impulsa.
El procés implica la verificació del projecte per part d’una entitat acreditada i la seva validació. Un cop l’estalvi s’ha certificat, Dyneff el compra i abona directament al beneficiari. "El pagament es fa d’un sol cop, i normalment representa entre el 15% i el 20% de la inversió total", concreta Frank Guerra, responsable de desenvolupament de negoci de l'empresa.
Un dels exemples recents és el d’una casa de turisme rural al Gironès, on Dyneff ha certificat una actuació de rehabilitació energètica que ha permès al propietari recuperar part de la inversió en pocs mesos. "És un sistema molt més àgil que una subvenció —afirma Guerra— i està ajudant molts promotors a millorar les seves instal·lacions amb tecnologies més sostenibles". De fet, Guerra remarca que aquest sistema "és compatible amb altres subvencions".
El sistema CAE forma part del paquet europeu Fit for 55 i del pla REPowerEU, que fixa l’objectiu reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle almenys en un 55% per al 2030. A Catalunya, Dyneff ha participat en diversos projectes del sector residencial, terciari, agropecuari i la indústria i treballa també amb instal·ladors i enginyeries per fomentar-ne la implantació.
"El repte no és només reduir emissions, sinó aconseguir que l’eficiència energètica sigui rendible per a tothom", resumeix Descournut. Des de Girona, Dyneff vol continuar creant "una xarxa d’agents locals capaços de generar estalvi energètic mesurable i que es pugui monetitzar".
