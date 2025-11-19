Els Premis CraG guardonen aquest dijous projectes de dones emprenedores
Impulsats per la Càtedra d’Emprenedoria de la UdG i per l’Associació Gironina d’Empresàries, els reconeixements s’atorgaran per votació popular i s’entregaran en un acte al Parc de Recerca i Innovació de la UdG
La Càtedra d’Emprenedoria de la Universitat de Girona (UdG) i l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE) celebren aquest diujous la Primera edició dels Premis Dones CraG. L’acte es farà a partir de les 19h a l’Auditori Manel Xifra Boada del Parc de Recerca i Innovació de la UdG.
La convocatòria inclou dues modalitats:
- Projecte emprenedor femení: adreçada a dones amb una empresa o activitat donada d’alta a partir de l’1 de gener de 2023.
- Iniciativa emprenedora femenina: per a dones amb idees en fase de desenvolupament però sense constitució formal encara
Un total de 26 projectes van presentar la seva candidatura als premis. Un jurat format per representants de la UdG, AGE i FIDEM ha seleccionat les 3 finalistes de cada categoria, que aquest dijous presentaran el seu projecte durant la celebració dels premis. Les guanyadores seran escollides per votació popular entre el públic assistent.
Finalistes de la categoria Iniciativa emprenedora femenina:
- Laia Muñoz – Aplicació per a intoleràncies: Una iniciativa que vol facilitar la vida de les persones amb intoleràncies alimentàries a través d'una app que connecta usuaris amb l'oferta gastronòmica adaptada a les seves necessitats.
- Mary Lynn – Girona Expo Services: Un projecte que connecta la comunitat internacional establerta a Girona amb empreses locals que ofereixen serveis en anglès i altres idiomes, promovent la integració cultural i el diàleg entre persones i professionals de diferents orígens.
- Uma Alcaide – Far Gàmbia (@fargambia) : Una associació comunitària liderada per dones migrades, afrodescendents i locals que treballa per defensar els drets de dones i nenes des d'una mirada feminista, antiracista i interseccional. El projecte impulsa la prevenció de la mutilació genital femenina, l'acompanyament a supervivents de violències i la sensibilització comunitària.
Finalistes de la categoria Projecte emprenedor femení
Aura Brusi per@cancandela.store: Un projecte artesanal nascut a Girona el 2024 que reinventa els espelmes i els ambientadors per a la llar amb una visió sostenible.
Laura Pradas per@fyobbrand: Peces úniques i sostenibles, produïdes localment, amb un fort missatge feminista, inclòs i conscient.
Glòria Reixach Consultora Tècnica: Un projecte que aposta per organitzacions més saludables i humanes. Ofereix consultoria, assessorament i acompanyament en gestió de qualitat per transformar empreses i posar les persones al centre.
Aquesta iniciativa, recolzada també per Fidem (Fundació Internacional de la Dona Emprenedora) i per la Diputació de Girona, està destinada “a visibilitzar i fer valdre el talent emprenedor femení a les comarques gironines”. Els premis tenen per objectiu destacar la trajectòria de dones que lideren projectes empresarials o que estan impulsant iniciatives emprenedores amb impacte al territori de Girona. La Fundació Farinera, la Xarxa de Business Angels de Girona i el Parc de Recerca i Tecnologia de la UdG també s’han sumat a aquesta iniciativa.
Els impulsors dels Premis CraG expliquen el nom dels guardons és un acrònim:
- C de Criteri, dones que destaquen pel seu lideratge i visió estratègica
- R de Reconeixement, per donar visibilitat al talent femení
- A d’Autenticitat, de dones reals amb projectes i històries que inspiren
- G de Girona, les nostres arrels, el nostre territori, talent gironí
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- Dos accidents de trànsit a Quart i Palol de Revardit per l'aparició sobtada de senglars a la carretera