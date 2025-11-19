Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Garatge Plana inaugura la renovació del concessionari de Vilamalla

Les noves instal·lacions van ser l'escenari de la presentació oficial del nou Mercedes-Benz CLA 100% elèctric

Garatge Plana inaugura la renovació del concessionari de Vilamalla.

Garatge Plana inaugura la renovació del concessionari de Vilamalla. / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Garatge Plana Mercedes-Benz ha estrenat la renovació del concessionari de Vilamalla, sota la nova imatge corporativa de la marca, amb la presentació oficial del nou Mercedes-Benz CLA 100% elèctric.

Garatge Plana inaugura la renovació del concessionari de Vilamalla

Garatge Plana inaugura la renovació del concessionari de Vilamalla / DdG

Les noves instal·lacions del concessionari de Vilamalla són "més àmplies, lluminoses i dissenyades per oferir una experiència de marca més acurada", segons expliquen des de Garatge Plana.

La presentació va anar a càrrec d’Ernest Plana, gerent de Garatge Plana, que va destacar que "aquest nou espai i aquest nou CLA simbolitzen la nostra aposta per un futur més sostenible, més tecnològic i més inspirador". Després de la presentació, els assistents van poder descobrir de prop el nou CLA, explorar-ne l’interior i interactuar amb la seva tecnologia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents