Garatge Plana inaugura la renovació del concessionari de Vilamalla
Les noves instal·lacions van ser l'escenari de la presentació oficial del nou Mercedes-Benz CLA 100% elèctric
Garatge Plana Mercedes-Benz ha estrenat la renovació del concessionari de Vilamalla, sota la nova imatge corporativa de la marca, amb la presentació oficial del nou Mercedes-Benz CLA 100% elèctric.
Les noves instal·lacions del concessionari de Vilamalla són "més àmplies, lluminoses i dissenyades per oferir una experiència de marca més acurada", segons expliquen des de Garatge Plana.
La presentació va anar a càrrec d’Ernest Plana, gerent de Garatge Plana, que va destacar que "aquest nou espai i aquest nou CLA simbolitzen la nostra aposta per un futur més sostenible, més tecnològic i més inspirador". Després de la presentació, els assistents van poder descobrir de prop el nou CLA, explorar-ne l’interior i interactuar amb la seva tecnologia.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers