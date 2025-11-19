Judith Viader, CEO de Frit Ravich, guanya el Premi Emprenedor de l'Any
Competirà juntament amb la resta de guanyadors de les diferents zones geogràfiques en una final a Madrid
Judith Viader, CEO de Frit Ravich, ha estat proclamada guanyadora del Premi Emprenedor de l'Any (PEA) 2025 d'EY per Catalunya a la seva XXIX edició. Viader ha rebut el guardó aquest dimarts, en un acte celebrat al Gran Teatre del Liceu de Barcelona davant la presència de més de 140 empresaris i directius del teixit empresarial català.
La CEO de la companyia gironina ha destacat durant el seu discurs que "transformar no és trencar amb el passat, és evolucionar amb les persones i els seus lideratges per continuar creant futur amb autenticitat". "Aquest premi no és només meu, és el reflex d'un camí que construïm junts, amb un propòsit clar: alimentem moments de vida sense deixar ningú enrere", ha afirmat.
Judith Viader competirà, juntament amb la resta de guanyadors de les diferents zones geogràfiques en què es divideix el Premi, a la final que tindrà lloc l'abril del 2026 a Madrid. Posteriorment, l'emprenedor que resulti guanyador nacional d'aquesta edició competirà a Montecarlo amb uns 60 representants de tot el món per alçar-se amb el Premi Emprenedor de l'Any Mundial d'EY.
La gala del PEA per Catalunya ha estat presidida per Miquel Sàmper, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya; Raquel Gil, tinent d'alcaldia de Drets Socials, Promoció Econòmica, Treball, Feminismes i Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona; Xavier Trias, soci responsable d'EY a Catalunya; i les sòcies que lideren aquest projecte a Catalunya Pilar Fernández Bozal i Cristina Urgellès.
Samper ha assegurat que "aquest premi reconeix la capacitat d'emprendre, de liderar canvis, reptes, transformacions i projectes de Judith Viader i és extensiu a la seva empresa; un cas d'èxit d'una empresa catalana que ha fet una aposta clara per la innovació".
Per la seva banda, Xavier Trias, soci responsable d'EY a Catalunya, ha exposat que "parlem sovint de la necessitat imperiosa de la digitalització de l'empresa familiar catalana. Frit Ravich és un exemple clar de l'avantatge competitiu que això suposa en un mercat tan globalitzat. L'empresa de Judith Viader va ser pionera a entendre que la tecnologia podia fer avançar més ràpid i millor la companyia".
Més de 60 anys de trajectòria
Amb seu a Maçanet de la Selva, la companyia compta amb més de 60 anys de trajectòria, en què s'ha consolidat en l'elaboració de patates fregides, snacks i fruits secs, així com en la distribució de marques de tercers, amb més de 4.500 referències.
Des de la seva fundació el 1963, Frit Ravich ha crescut considerablement. Actualment, té fins a 38 delegacions i un equip de prop de 1.200 professionals, l'organització atén més de 50.000 punts de venda setmanalment i gestiona 3.700 comandes cada dia.
