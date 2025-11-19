Informe de Pimec
Les noves empreses catalanes perden diners fins al quart any de vida i no comencen a guanyar-los fins al desè
La patronal Pimec reclama a la Generalitat augmentar les exempcions fiscals a les empreses familiars
Gabriel Ubieto
Si avui es funda una empresa a Catalunya, aquesta no deixarà de perdre diners fins al quart any de vida i només començarà a generar uns beneficis consolidats fins al quart. Un recorregut «lent» i «difícil» que des de la patronal Pimec consideren que dificulta l’inici de nous projectes corporatius i que s’explica per obstacles que els empresaris es troben pel camí, com l’excés de burocràcia, la falta de treballadors qualificats o una fiscalitat que, segons la seva opinió, no incentiva prou fer créixer les companyies.
La patronal de les petites i mitjanes empreses catalanes ha presentat aquest dimecres un document amb una bateria de propostes de reforma que ha fet arribar als partits polítics i que persegueixen incentivar el creixement empresarial. És a dir, que les companyies guanyin volum, contractin més personal i així puguin ser més productives i resistents davant de les crisis. No en va, la mida de les corporacions a Catalunya està estancada des de fa anys i la plantilla mitjana és de tot just quatre empleats.
En un context en què diversos fòrums empresarials i polítics apunten al repte d’augmentar la productivitat de l’economia, augmentar la mida de les empreses va en aquesta línia i explica, entre d’altres, perquè l’economia catalana és menys productiva que l’europea. I és que com més mida empresarial, més productivitat.
Tot i que no només la mida importa, segons les dades ofertes per Pimec. I és que si bé a Catalunya hi ha una proporció més gran de microempreses que en altres països de referència a Europa, la productivitat mitjana, a igual mida, és inferior. Concretament, segons les dades presentades per la patronal, les pimes catalanes són un 8% menys productives que les europees.
Menys impostos a l’empresa familiar
Pimec ha llançat una enquesta entre els seus associats que revela que aquest estancament no és fruit de la voluntat, sinó de les dificultats que diuen trobar-se per créixer. Set enquestats afirmen que volen ampliar plantilla i facturació, però no poden. «Hem de treballar per destruir aquestes barreres», ha afirmat el president de Pimec, Antoni Cañete. Només el 35% dels enquestats ha aconseguit superar el llindar de les pèrdues abans dels cinc anys de vida.
És per això que la patronal, recopilant demandes històriques, reclama més tracte de favor, fiscal i laboral, per a les empreses petites. En aquest sentit, a la Generalitat li demanen augmentar el percentatge d’exempció de tributar pel patrimoni per a les empreses familiars. També que acceleri el seu projecte de reforma de l’Administració i simplificació burocràtica. «Volem finestretes úniques, no promeses de finestretes úniques», ha afirmat Cañete.
A l’Estat, que reformi l’impost de societats per reduir la contribució exigida a les companyies de menor mida. «Volem una fiscalitat justa i tractora», ha afirmat el president de Pimec. I a escala laboral, demanen a la Seguretat Social que els redueixi les cotitzacions que paguen pels treballadors durant els primers anys de contractació.
