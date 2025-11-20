La confirmació d'un fals positiu rebaixa a disset els focus de dermatosi detectats a Catalunya
Una de les granges va reclamar una repetició de les analítiques i no s'han hagut de sacrificar les seves vaques
El Departament d'Agricultura ha confirmat que un dels brots de dermatosi detectats era un fals positiu. Per tant, són disset els focus que s'han confirmat a Catalunya des del 3 d'octubre, i no divuit com s'havia dit fins ara. El cas descartat s'ha donat en una granja de l'Alt Empordà. Segons ha pogut saber l'ACN, la primera prova que es va fer als animals per detectar si estaven contagiats va donar negativa. Aleshores els van vacunar. Però, més tard, Agricultura els va dir que les analítiques havien sortit positives i, per tant, s'havia de sacrificar tot el ramat. El pagès afectat va decidir contractar un advocat i va presentar un recurs acollint-se al resultat de la primera prova. Va demanar unes contra analítiques i han sortit negatives.
Després de rebre l'informe del Ministeri d'Agricultura sobre aquest cas, la Unió Europea ha anul·lat el positiu. Per tant, en total, s'han detectat disset brots de dermatosi nodular a Catalunya (setze a l'Alt Empordà i un al Gironès).
Pel que fa a les indemnitzacions, la Conselleria ha informat el sindicat Unió de Pagesos que aquest dijous es reunirà amb el Ministeri. Després d'enviar les factures de les despeses i costos dels pagesos afectats per positius, estan pendents de rebre el vistiplau del govern espanyol per començar a fer efectives les compensacions.
El Departament també ha comunicat als representants agraris que la vacunació continua avançant. A la zona II (que afecta els municipis més propers als brots detectats) hi ha una cobertura del 78%. A la zona II (que inclou comarques de la Catalunya Central, el Pirineu i l'Aran i a part de Barcelona, Penedès i Lleida) se situa al 20%.
