El Govern ofereix apujar el salari dels funcionaris un 10% fins al 2028
Els sindicats coincideixen a qualificar d’insuficient la quantia
Gabriel Ubieto
El Govern ha ofert als funcionaris apujar-los un 10% el salari en un període de quatre anys, és a dir, entre el 2025 i el 2028. Així ho ha exposat aquest dimecres el Ministeri de Transformació Digital i Funció Pública als sindicats majoritaris en la funció pública, que coincideixen a qualificar d’insuficient la quantia i veuen com la negociació se’ls complica. L’Executiu no ha detallat les quanties concretes per a cadascun dels exercicis, si bé sí que ha transmès a les centrals que per a aquest any i per al pròxim no pot excedir el 4% d’augment. Més de tres milions d’empleats públics, tant de l’Administració General de l’Estat, com de les comunitats autònomes o dels municipis estan pendents d’aquesta negociació.
«És un insult», han manifestat fonts de CCOO. «El Govern està recaptant més que mai, ha elevat el sostre de despesa i per tant pensem que hi ha marge per elevar l’oferta», han afirmat des de CSIF. «És insuficient i ens complica la negociació», han apuntat fonts d’UGT. Hi ha consens entre les tres centrals sobre la insatisfacció amb una proposta que, segons va anticipar el Govern, pretenia cobrir el poder adquisitiu dels funcionaris durant els pròxims quatre anys. I, amb la forquilla que ha posat aquest dimecres sobre la taula el Ministeri dirigit per Óscar López, difícilment succeirà, a ulls de les centrals.
Davant l’enuig dels sindicats, el Ministeri ha afirmat que «s’ha compromès a estudiar els plantejaments realitzats per les organitzacions sindicals» i els han citat a una nova reunió aquest pròxim dijous per continuar abordant l’assumpte. El Govern té la potestat per decidir unilateralment els increments salarials que aplica als seus funcionaris, si bé sí que està obligat a consultar-ho prèviament amb els sindicats majoritaris en la funció pública. En anys anteriors l’Executiu ha tirat endavant acords parcials amb les centrals, si bé és inhabitual fer-ho amb tots els sindicats en contra.
