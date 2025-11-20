Les exportacions gironines creixen un 8,3% al setembre i ja freguen els 6.400 milions en l'acumulat de l'any
Les químiques incrementen gairebé un 50% les vendes a l'exterior però les càrnies continuen a la baixa
Les exportacions gironines han crescut un 8,3% al setembre i ja freguen els 6.400 milions d'euros en l'acumulat de l'any. Aquest creixement s'explica, sobretot, pels increments de vendes a l'exterior que han registrat sobretot les químiques (dins les quals hi ha les farmacèutiques). Perquè tan sols durant aquest mes, les seves exportacions han arribat a créixer gairebé un 50%. L'agroalimentari, per la seva banda, tanca el setembre amb un creixement de l'1,4% i les seves indústries han venut productes a l'estranger per valor de 309,3 milions d'euros. Per contra, però, les càrnies -un dels clústers considerats motor a l'exterior- continuen a la baixa. I això, en espera de veure com impactaran els aranzels que ha imposat la Xina al porcí.
Després que a l'agost les exportacions gironines s'alentissin i tanquessin el mes amb un lleuger descens del 0,9%, aquest setembre les vendes a l'exterior de les empreses del territori tornen a remuntar. Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, durant aquest mes les firmes del territori han exportat productes per valor de 709,98 milions d'euros. Traslladat en percentatges, això suposa un increment del 8,3% en comparació amb el mateix mes de l'any passat.
Bona part d'aquest augment es deu a la dinàmica que han tingut les químiques, perquè durant el setembre les seves exportacions han arribat a créixer fins a un 49,6% (situant-se en 131,2 milions d'euros). I dins aquest sector, el pes de les farmacèutiques és innegable. Al setembre, han fet vendes a l'exterior per valor de 58,04 milions (remuntant els 39,21 amb què van tancar el mateix període del 2024).
En paral·lel, aquest setembre els fabricants de maquinària també tanquen el mes lleugerament a l'alça (passant dels 47,97 milions d'euros de l'any passat als 50,93). Això sí, el gruix de les exportacions les continua concentrant el sector agroalimentari. De fet, les seves empreses representen el 43,6% de tots els productes que s'envien des del territori cap a l'exterior.
Aquest setembre, l'agroalimentari gironí ha fet exportacions per valor de 309,3 milions d'euros, cosa que representa un increment de l'1,4% en comparació amb el mateix mes del 2024. Ara bé, dins d'aquest sector, la indústria càrnia continua tirant a la baixa. Perquè novament les seves vendes a l'exterior tornen a tancar el mes en negatiu (passant dels 170,95 milions als 157,24). I això, en espera de veure com impactaran els aranzels que ha imposat la Xina a la carn de porcí, i que van entrar en vigor aquest octubre.
Més enllà dels sectors, si es passa la lupa per destins, per proximitat i com ja és habitual, França continua essent el principal mercat exterior dels productes gironins. Aquest setembre, des de la demarcació s'han fet exportacions per valor de 159,28 milions d'euros cap al país gal (l'any passat, van ser-ne 155,98).
En paral·lel, també creixen les vendes de productes gironins cap als altres països que segueixen França en el rànquing. En concret, a Itàlia (de 62,45 milions a 71,67), a Portugal (de 37,07 a 59,14), a Alemanya (de 48,42 a 51,75) i al Regne Unit (25,49 a 30,82).
La Xina, el novè destí
Per contra, les incerteses exteriors es deixen notar -i força- amb les exportacions cap a la Xina. Perquè el gegant asiàtic aquest setembre continua situant-se en el novè lloc dins el llistat de destins on les empreses gironines hi venen productes.
I de fet, d'un any per l'altre, el descens d'exportacions és notori (en percentatges, la davallada és del 34,6%). Perquè dels 26,39 milions d'euros en productes que s'hi van exportar el setembre del 2024 ara es passa als 17,25.
Gairebé 6.400 MEUR
La tònica d'aquest setembre, sumada a la resta de mesos on hi ha hagut alts i baixos, fa que, en l'acumulat de l'any, les exportacions gironines mantinguin la tendència a l'alça. En concret, al llarg d'aquests tres trimestres del 2025 han crescut un 2,8% i ja freguen els 6.400 milions d'euros. En concret, se situen en 6.396,7 milions.
