La Setmana de Black Friday d’Amazon és el moment ideal per avançar les compres de Nadal (i aquest és el perquè)
Coincidint amb la Setmana de Black Friday, la companyia presenta ‘Amazon Land: la màgia darrere del clic’, una experiència immersiva que recrea un centre logístic d’Amazon i que es podrà visitar gratuïtament del 20 al 23 de novembre al centre de Madrid
Quant diners pensen gastar els consumidors durant el Black Friday? Quant s’estalvien de mitjana en aquesta data tan assenyalada al calendari? Aquestes són algunes de les preguntes que Amazon ha respost durant la presentació d’‘Amazon Land: la màgia darrere del clic’, una exposició immersiva i gratuïta de 400 metres quadrats que recrea un centre logístic d’Amazon i que estarà oberta al públic fins al 23 de novembre a l’esplanada de Príncipe Pío, al centre de Madrid, amb motiu de la Setmana de Black Friday, que tindrà lloc fins al pròxim 1 de desembre.
La Setmana de Black Friday d’Amazon, el moment perfecte per estalviar
No és cap secret que la Setmana de Black Friday d’Amazon s’ha convertit en l’ocasió perfecta per aconseguir els seus productes preferits, reposar productes bàsics del dia a dia o avançar les compres de Nadal mentre estalvien. I és que, segons l’‘Estudi sobre percepcions de l’impacte del comerç electrònic en l’estalvi de les famílies a Espanya’, realitzat per Ipsos per a Amazon, 7 de cada 10 espanyols (72 %) avançarà les seves compres de Nadal al Black Friday.
A més, ens trobem en un context econòmic on 6 de cada 10 consumidors a Espanya han notat una pèrdua de poder adquisitiu, i 9 de cada 10 consideren que el comerç electrònic els ajuda a afrontar l’augment del cost de la vida, i els esdeveniments d’ofertes com el Black Friday són grans aliats per a l’estalvi. De fet, les famílies i els joves són els que més perceben estalvi en el canal online, i a més compten amb l’habilitat tecnològica per trobar ràpidament les millors ofertes.
Quin és el gasto mitjà previst aquest Black Friday i com les ofertes d’Amazon resulten clau
Segons l’estudi, enguany es preveu una despesa mitjana de 230 €, un 9,5 % més que en aquest període del 2024. De fet, el Black Friday és l’esdeveniment d’ofertes preferit pel 62 % dels enquestats, que afirmen que van estalviar gairebé 150 € comprant en aquesta època l’any passat.
Quant a les categories favorites en Black Friday, un 49 % dels enquestats considera que la roba, el calçat i els complements són els articles que prefereixen comprar aquests dies. Mentrestant, un 43 % tria la categoria d’electrònica i tecnologia. Per descomptat, en aquesta època de l’any, no hi podien faltar les joguines, les consoles i els videojocs amb un 25 %, seguits dels electrodomèstics i els productes esportius, amb un 22 % i un 21 %, respectivament.
Durant la Setmana de Black Friday d’Amazon, des d’avui i fins a l’1 de desembre, els clients d’Amazon podran gaudir de més d’un milió d’ofertes en totes les categories, incloent-hi bàsics del dia a dia, tecnologia, moda, joguines, llar i bellesa, entre d’altres. A més, els clients podran estalviar a lo gran en productes de marques com Dodot, ghd, Levi’s, Neutrogena i Samsung, entre d’altres, i en petites i mitjanes empreses com Olistic Science, Flamingueo, CREATE, Polo Club Oficial i Save Family, entre d’altres.
A més, durant els dotze dies que dura l’esdeveniment, els clients podran explorar les “Ofertes d’avui”, una selecció diària de les millors ofertes de cada categoria, i les “Ofertes increïbles”, ofertes de fins al 50 % en productes en tendència de marques com Braun, Dyson, Garmin, LG o Puma, entre d’altres.
Conscient de la importància d’aquest esdeveniment d’ofertes, Ana Sánchez-Jauregui, directora de consum a Amazon.es, explica: “A Amazon treballem constantment per millorar l’experiència de compra dels nostres clients i oferir preus competitius tot l’any, però som conscients que el Black Friday és, sens dubte, un dels moments de compra més importants de l’any. Durant la Setmana de Black Friday, que comença avui i dura fins a l’1 de desembre, els clients podran gaudir de més d’un milió d’ofertes i avançar les seves compres de Nadal amb total comoditat i seguretat, aprofitant a més la rapidesa de les nostres entregues”.
Per això, Amazon convida els seus clients a avançar les seves compres aprofitant la Setmana de Black Friday, podent fer-ho quan i des d’on vulguin, beneficiant-se d’ofertes de fins al 30 % i gaudint d’entregues ràpides, fins i tot en el mateix dia si ets client Prime. A més, per a més tranquil·litat, la majoria d’articles comprats entre l’1 de novembre de 2025 i el 6 de gener de 2026 podran retornar-se fins al 6 de febrer o durant els 30 dies posteriors a la recepció.
Descobreix 'Amazon Land: la màgia darrere del clic'
A Amazon Land els visitants poden descobrir els orígens de la companyia, començant pel garatge on Jeff Bezos va fundar Amazon fa 30 anys. Al llarg de les diferents sales descobriran com funciona un centre logístic d’Amazon i la presència que té a Espanya; l’impacte de la companyia a Espanya; com funciona la tecnologia al núvol d’Amazon Web Services (AWS) que impulsa la logística d’Amazon i a milions d’empreses i institucions públiques arreu del món; descobrir algunes de les ofertes que estaran disponibles durant la Setmana de Black Friday; i viure en primera persona, a través d’una pantalla 360, el viatge d’un producte des que un client el compra a Amazon.es fins que el rep.
Des del 2010, Amazon ha invertit més de 20.000 milions d’euros en les seves operacions a Espanya i compta amb més de 40 centres repartits per tot el país. A més, la seva xarxa logística els permet arribar al 100 % dels codis postals de la península i a més del 90 % en 2 dies, i compten amb milers de punts de recollida a Espanya peninsular i les Illes Balears on els compradors poden enviar les seves compres.
A més, els assistents descobriran com la tecnologia al núvol d’AWS és el motor invisible que fa possible l’experiència Amazon. "Cada comanda que es processa a Amazon, cada recomanació personalitzada i cada entrega optimitzada és possible gràcies a la tecnologia cloud d’AWS. Però el més emocionant és que aquesta mateixa tecnologia que utilitzem internament està disponible per a milers d’empreses i organismes espanyols, i milions arreu del món, permetent-los competir a escala global, innovar més ràpid i oferir millors experiències als seus clients”, assenyala Merce Mariño, directora de Tecnologia d’AWS per a Espanya i Portugal.
Recorda que si vols conèixer tots els detalls de com es gestionen aquestes comandes, des de la logística fins que arriben a casa teva, així com conèixer alguns dels productes que estan en oferta durant la Setmana de Black Friday, pots descobrir-ho a Amazon Land, l’exposició immersiva que mostra com funciona Amazon des dels seus orígens fins avui. Visita-la gratis fins al 23 de novembre a l’Esplanada davant de l’intercanviador de Príncipe Pío (Passeig de la Florida, 2). Els dies 20 i 21 de 16 a 20 h, i els dies 22 i 23 de 11 a 14 h i de 15 a 20 h.
