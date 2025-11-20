"Som un motor econòmic i industrial d’Europa"
Els empresaris gironins reflexionen sobre la innovació, l’aplicació de la robòtica en la indústria, la productivitat i el lideratge empresarial en la 7ª edició de la Supertransversal del Fòrum Carlemany
El Fòrum Carlemany ha celebrat aquest dijous la setena edició de la Supertransversal, una trobada que ha reunit 180 directius i directives i que ha comptat amb la participació de 90 de les 118 empreses associades a l’entitat. La jornada, que s’ha dut a terme a l’Auditori de Girona, s’ha desenvolupat sota el lema “Mens et manus: com liderar la productivitat amb innovació i humanitat en un món que exigeix transformació” i ha posat el focus en els reptes que afronten les organitzacions davant un context de canvis accelerats.
L’acte ha aplegat experts de l’àmbit empresarial, tecnològic i acadèmic com David Murillo i Esteve Almirall (ESADE), Francesco Ferro (PAL Robotics) i Xavier Vives (IESE), a més del secretari d’Estat d’Indústria, Jordi García. La presidenta del Fòrum Carlemany, Maria Trias, ha clos la jornada amb les conclusions generals i una reflexió sobre la necessitat de combinar innovació, competitivitat i valors humans en el lideratge empresarial.
La tecnologia
La primera ponència ha anat a càrrec de David Murillo, professor d’ESADE, que ha assenyalat la tecnologia com un element central en les transformacions socials actuals. Ha remarcat que els avenços tecnològics no sempre impliquen millores en benestar o productivitat i ha comparat els sotracs socials de les revolucions del segle XIX amb els efectes de les disrupcions experimentades a partir del 2020. Murillo ha presentat diverses paradoxes de la societat contemporània, com ara que una major eficiència no garanteix un augment del benestar col·lectiu, i ha reflexionat sobre quin hauria de ser el paper d’Europa en un escenari en què les polítiques públiques podrien recuperar pes per reforçar la competitivitat.
Tot seguit, Francesco Ferro, director general de PAL Robotics, ha exposat els avanços de la robòtica aplicada a la indústria i a l’àmbit domèstic. Acompanyat del robot TIAGo Pro, ha mostrat casos pràctics d’implementació de solucions robòtiques que permeten millorar processos i donar suport a les persones en tasques repetitives o que requereixen precisió. Ferro ha destacat el potencial dels robots humanoides i ha assegurat que, lluny de substituir les persones, poden aportar innovació i eficiència en múltiples entorns. També ha subratllat que la sostenibilitat és un factor imprescindible en el desenvolupament tecnològic i que la manipulació mòbil és avui un dels grans reptes del sector.
Un motor econòmic
El secretari d’Estat d’Indústria, Jordi García, ha centrat la seva intervenció en la necessitat d’impulsar un canvi de model productiu. Ha reivindicat la importància de “liderar i passar a l’acció” en la transformació industrial i ha apuntat la Xina com un referent de creixement. Segons García, Catalunya i Espanya disposen d’una “gran oportunitat” per reforçar el seu posicionament econòmic mitjançant la modernització del teixit productiu. Ha defensat que sectors com el turisme i la construcció han de continuar sent rellevants, però en equilibri amb un impuls decidit de la indústria i els serveis avançats. “Som un motor econòmic i industrial d’Europa i no estem pas a la cua”, ha afirmat.
El programa ha continuat amb un diàleg entre els professors Esteve Almirall i Xavier Vives, que han connectat innovació i economia a través de l’anàlisi de tendències globals. Tots dos han coincidit en la necessitat que les empreses “se sumin al creixement” i s’adaptin ràpidament a un moment de transformació comparable a altres salts tecnològics de gran abast, com la màquina de vapor, l’electricitat, internet o els telèfons mòbils. Han insistit que les organitzacions que no assumeixen canvis profunds “estan mortes” i han remarcat la importància de calibrar bé la velocitat de l’evolució interna.
Després de les ponències, els assistents han participat en una sessió de benchmarking dividida en grups de treball per compartir experiències i explorar possibles aplicacions del que s’havia exposat a les seves pròpies empreses. L’activitat ha posat en comú reptes i solucions en productivitat, innovació i lideratge.
En la cloenda, la presidenta del Fòrum Carlemany, Maria Trias, ha subratllat que l’objectiu de la Supertransversal és oferir eines per millorar el lideratge i integrar innovació i humanitat en la direcció d’equips. Ha remarcat que la trobada respon a un entorn empresarial cada vegada més canviant, que exigeix adaptabilitat, flexibilitat i resiliència. Trias ha recordat que des de la seva creació el 2019, la Supertransversal ha abordat temes com el talent femení, la gestió del coronavirus, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la intel·ligència artificial o la reindustrialització, i ha destacat el paper del Fòrum Carlemany en la promoció de la millora contínua a través del benchmarking entre les empreses gironines.
