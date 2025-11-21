Aura Brusi i Laia Muñoz, guanyadores dels Premis CraG
Brusi ha posat en marxa Can Candela, un projecte artesanal que reinventa les espelmes i els ambientadors per a la llar
Muñoz desenvolupa una app que connecta persones amb intoleràncies alimentàries amb l'oferta gastronòmica adaptada a les seves necessitats
O. P.
Aura Brusi (projecte emprenedor) i Laia Muñoz (iniciativa emprenedora) han estat les guanyadores de la primera edició dels Premis Dones CraG, uns guardons impulsats per la Càtedra d’Emprenedoria de la Universitat de Girona (UdG) i l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE). Els premis es van lliurar dijous al vespre en un acte a l’Auditori Manel Xifra Boada del Parc de Recerca i Innovació de la UdG i es van atorgar per votació popular dels assistents, que van valorar tres finalistes de cada categoria.
El premi projecte emprenedor femení s'adreça a dones amb una empresa o activitat donada d’alta a partir de l’1 de gener de 2023. Aura Brusi va posar en marxa Can Candela l'any passat a Girona. Es tracta d'un projecte artesanal nascut a Girona el 2024 que reinventa les espelmes i els ambientadors per a la llar amb una visió sostenible. El guardó li permet accedir a diverses hores de mentoria al Parc de Recerca de la UdG per tal d'ajudar-la a preparar un "pitch", és a dir una presentació del projecte emprenedor en pocs minuts.
De la seva banda, el premi iniciativa emprenedora estava destinat a dones amb idees en fase de desenvolupament però sense constitució formal encara. Laia Muñoz va ser la guanyadora amb Intool, una app que connecta persones amb intoleràncies alimentàries amb l'oferta gastronòmica adaptada a les seves necessitats. El premi, en aquest cas és un assessorament a càrrec de la xarxa Business Angels Girona (BAGI), que l'ajudaran a presentar el projecte davant possibles inversors privats.
Les dues guanyadores i les altres quatre finalistes també van ser premiades amb un any de quota gratuïta a l'Associació Gironina d'Empresàries. Maria Rosa Agustí, presidenta de l'AGE, explica que aquests guardons suposen "un pas endavant per reconèixer el talent, l’esforç i la dedicació de les dones que impulsen els seus projectes amb il·lusió i professionalitat". "Aquesta iniciativa neix amb la voluntat de convertir-se en una eina potent per fer visible el lideratge femení i generar un impacte real en la nostra societat", afegeix.
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar per menor estranger no acompanyat
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- Els plans més llaminers per aquest cap de setmana a les comarques gironines
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies