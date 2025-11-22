Els hotels gironins mantenen nivells de rècord durant el mes d’octubre
Els hotels catalans superen per primera vegada els dos milions d’usuaris
Els britànics, principals clients estrangers
O. P.
El nombre de viatgers allotjats en hotels gironins va marcar un nou rècord d’un mes d’octubre. Així ho certifiquen les dades provisionals de la sèrie històrica de la Conjuntura Turística Hotelera de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que arenca el 1999. Els establiments hotelers de la província van rebre 386.164 clients, un 1,83% més que l’octubre de l’any passat. Les pernoctacions també van seguir la mateixa dinàmica, amb un augment interanual de l’1%. L’estada mitjana es va situar en 2,83 dies, suerior a la mitjana catalana (2,59 dies). Lloret de Mar, la principal plaça hotelera de la província, va allotjar més de 107.000 turistes, el 27% del total.
En el conjunt de Catalunya, els hotels van superar per primera vegada els dos milions de clients en un mes d’octubre (2.094.477).. La xifra d’usuaris va suposar un 8,18% més respecte al mateix mes del 2024, impulsada pel creixement del visitant de l’Estat amb un 10,87% interanual més (674.991). Per la seva part, els estrangers, que van representar pràcticament el 70% del total, van augmentar un 6,94% (1.419.486). D’altra banda, les pernoctacions van marcar un rècord en un mes d’octubre amb 5.417.015, un 3,74% més en comparació amb el mateix període de fa un any.
És la tercera vegada aquest 2025 que el nombre de persones allotjades i les pernoctacions van coincidir en marcar un màxim mensual. Les altres dues vegades van donar-se al gener, amb 1.063.163 d’usuaris i 2.392.888 de nits, i a l’abril, amb 1.969.774 d’hostes i 4.990.114 de pernoctacions.
Tarifes més econòmiques
Amb el final de la temporada alta,els preus hotelers es continuen abaratint: la tarifa mitjana diària es va rebaixar pràcticament un 4%, situant-se 123,93 euros, la segona quota més baixa de l’any, per darrere de la del gener (119,09). Per zones turístiques catalanes, Barcelona va registrar el valor més elevat, fins a 186,31 euros, seguit de la costa barcelonina amb 83,15 euros. La Costa Daurada i la Costa Brava van tancar octubre amb un preus mitjans de 78,16 i 76,90, respectivament.
En el conjunt d’Espanya, la facturació mitjana en el sector per habitació va ascendir a l’octubre a 120,5 euros, un 3,9% més que en el mateix mes de l’any anterior. L’ingrés mig diari per habitació disponible (RevPAR) va ser a l’octubre de 86,3 euros, un 5,4% més.
Des de la pandèmia, els preus als hotels espanyols presenten una escalada alcista i són ja 52 els mesos amb pujades ininterrompudes.
Catalunya va ser el segon destí preferit dels viatgers residents a l’estat espanyol a l’octubre amb el 12,7% del total de les nits. Per contra, va ser la tercera destinació dels estrangers, amb el 17%. La capital catalana es va situar entre els tres principals turístics de l’Estat.
Les pernoctacions al conjunt de l’Estat van enfilar-se un 1,3% en el desè mes de l’any, superant els 34,2 milions. El visitant local va créixer un 0,5% interanual, mentre que el forà un 2%. En aquest sentit, els ciutadans del Regne Unit i Alemanya van concentrar el 26,1% i 19,2%, respectivament del total de pernoctacions.
