Lloret busca atreure visitants britànics de la Ryder Cup
Es reuneix a Londres amb socis estratègics de l’àmbit del golf, amb la mirada posada a l’esdeveniment que es farà a Caldes l’any 2031
Lloret de Mar va participar a principi de mes a fira World Travel Market London 2025. Entre d’altres actuacions de promoció, en aquestat edició s’han coordinat diferents reunions amb socis estratègics de l’àmbit del golf com l’associació internacional IAGTO (Global Golf Tourism Organisation) amb l’objectiu d’aprofitar al màxim la Ryder Cup de 2031 que es celebrarà al Camiral, a Quinta do Lago Resort, Girona, a només 20 minuts de Lloret de Mar. Lloret Turisme també s’ha reunit amb Iberia Sports per continuar apostant pels programes esportius, i amb agències de comunicació europees per reforçar les novetats d’actualització de la destinació en mercats com França o Benelux.
Per part del sector privat lloretenc, es van desplaçar fins a Londres les empreses Rosamar Hotels, H·Top Group, L’Azure Hotel, Evenia Hotels, Traveltec, Evenia Travel Services, Viajes Olympia, Garbí Hotels, Aqua Hotels i Marsol Hotels.
Paral·lelament a les accions comercials de Lloret Turisme, l’alcalde Adrià Lamelas, com a president de l’Aliança de Municipis Turístics de Sol i Platja (AMT), es va reunir corresponsals de mitjans de comunicació espanyols i britànics. Segons explica Lloret Turisme, en aquestes trobades «es varen presentar les línies de treball de l’AMT i la seva aposta per un model turístic més competitiu i sostenible». A més, l’alcalde va presidir diverses reunions institucionals, com la Junta Directiva de l’AMT i va assistir a la recepció oficial amb l’ambaixador d’Espanya al Regne Unit o la recepció gastronòmica de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia. En el marc de la seva agenda institucional a la WTM, l’alcalde Adrià Lamelas també es va reunir amb les autoritats turístiques de Catalunya i Espanya.
«La participació a la WTM London és una gran oportunitat per a Lloret de Mar i per a tota l’Aliança de Municipis Turístics. El mercat britànic és estratègic i fidel, i hem de continuar treballant per oferir un producte basat en la sostenibilitat, àmbit que valoren especialment», va destacar Lamelas.
Per la seva banda, la gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, va remarcar que «Lloret de Mar arriba a la WTM amb una proposta de destinació turística actualitzada, centrada en la diversificació i en el treball conjunt amb el sector privat. Apostant per una temporada que es pot allargar especialment a la primavera i tardor gràcies a una bona connectivitat, una oferta complementària al sol i platja i una climatologia favorable».
El mercat britànic és el segon mercat internacional en importància per a Lloret de Mar. De gener a setembre del 2025, el municipi ha rebut 104.972 viatgers procedents del Regne Unit, que han generat 554.812 pernoctacions, amb una estada mitjana de 5,3 dies.
