L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
L’economista ha revelat el motiu pel qual els espanyols cobren poc en comparació amb l’augment del cost de la vida i la diferència amb altres països
Pol Langa
Els salaris a Espanya no pugen. O, almenys, no ho fan en relació amb l’augment del cost de la vida. Així ho confirma el darrer mostratge d’Eurostat, que també apunta que el sou dels espanyols amb contracte a temps complet supera per primera vegada el dels italians, encara que, a la pràctica, continuen sent massa baixos i per sota de la mitjana europea.
L’Índex de Preus Immobiliaris (HPI) mostra una pujada interanual del preu de l’habitatge del 12,7% durant el segon trimestre del 2025, i l’INE indica que la taxa interanual de l’IPC a l’octubre va ser del 3,1% i ja porta un increment acumulat del 2,4% durant el 2025.
Les dades contrasten amb el creixement total esperat durant aquest any, del 2,9%, un 0,2% superior a la predicció anterior, cosa que pot semblar contradictòria per a qui no és especialista en economia. Encara més quan es compara amb la previsió de França, país veí que espera créixer només un 0,7%.
“El principal problema és el de la hiperregulació. Els buròcrates que posen normes sense saber d’economia i que acaben espatllant-ho tot”, indica el catedràtic i economista Xavier Sala i Martín. Davant una situació tan paradigmàtica, són molts els qui es pregunten el motiu de l’estancament dels salaris. Per això, l’expert ha revelat el possible motiu que s’amaga darrere dels números.
“Mentre la productivitat a Espanya vingui dels immigrants, no es traduirà en un augment dels sous”, indica l’expert al programa Versió RAC1. Per millorar la situació, apunta que “cal canviar l’actual model de negoci, un canvi en el sistema educatiu i fer inversió en maquinària”. En aquest sentit, existeixen evidències que la immigració pot impulsar la productivitat regional en algunes zones del país, encara que sol produir-se en sectors de baixa qualificació.
Com a exemple, ressaltava el cas de l’Índia, que ja ha superat la Xina en població i es converteix en la potència econòmica emergent més gran del món. La raó es troba en el sistema educatiu establert: “L’Índia és plena de treballadors joves. Tenen un sistema educatiu extraordinàriament bo. Són molt disciplinats i creatius. A més, respecten la jerarquia quan volen innovar”, indica Sala i Martín.
Creixement constant d’estrangers a Espanya
El flux migratori continua creixent i durant el quart trimestre del 2024 van arribar 136.117 persones estrangeres, sense comptar-hi les que arriben de manera irregular. Aquest fet es postula com un dels motius principals que expliquen que el país hagi arribat als 49 milions de persones en el darrer registre de l’INE.
El creixement és més evident si es miren les dades de fa una dècada: el 2015 hi havia 4,4 milions de persones estrangeres, mentre que, segons l’Enquesta Contínua de Població de l’organisme públic, el 2025 se n’han registrat 6,95 milions.
