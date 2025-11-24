Prensa Ibérica
Cinc presidents autonòmics i una vintena de consellers, protagonistes al fòrum ‘España 360’
Rueda, Barbón, Prohens, Illa i Azcón participen en aquesta primera trobada de comunitats autònomes que organitza Prensa Ibérica
Redacció
El grup de comunicació
al qual pertany aquest diari, ultima els detalls del fòrum ‘España 360’, que comença demà, 25 de novembre, a l’hotel Palace de Madrid. Tot preparat per a aquesta primera trobada de comunitats autònomes, que donarà veu durant tres dies a dirigents polítics regionals, empresaris i experts a la recerca d’idees i solucions per als principals desafiaments que afronta el país en l’actualitat.
Els presidents autonòmics Jorge Azcón (Aragó), Salvador Illa (Catalunya), Marga Prohens (Balears), Adrián Barbón (Astúries) i Alfonso Rueda (Galícia) participaran en una cita que té com a objectiu identificar les qüestions que més preocupen els ciutadans, compartir aprenentatges i connectar Espanya a través d’una conversa entre autonomies.
De les taules rodones i diàlegs que se succeiran durant les tres jornades formaran part, juntament amb empresaris i experts de diversos camps, una vintena de consellers autonòmics en representació dels diferents territoris: Comunitat de Madrid, Catalunya, Galícia, Astúries, Aragó, Balears, Canàries, Regió de Múrcia, Andalusia, Extremadura i Castella i Lleó.
Inaugurat l’esdeveniment per Javier Moll, president de Prensa Ibérica, i clausurat per
ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, ‘España 360’ tindrà com a colofó una taula rodona sobre el Present i futur del diàleg entre comunitats autònomes en què participaran els expresidents autonòmics José Montilla (Catalunya), Luisa Fernanda Rudi (Aragó), Ximo Puig (País Valencià) i Uxue Barkos (Navarra).
Durant les tres jornades es debatrà sobre alguns dels grans desafiaments que els diferents territoris i la societat espanyola en el seu conjunt afronten avui. A partir de les sis temàtiques que més interessen i preocupen els espanyols segons l’‘Estudi de Tendències Informatives’ elaborat per Prensa Ibérica i la consultora LLYC, s’organitzen una sèrie de diàlegs i taules rodones que faran possible una conversa fructífera sobre economia i empreses; salut i benestar; medi ambient i sostenibilitat; educació i formació; ocupació, i habitatge.
‘España 360’ s’inspira en els valors de la ‘Festa de l’Espanya Plural’ que Prensa Ibérica organitza cada any la vigília del Dia de la Hispanitat i que, coincidint amb l’aniversari d’‘El Periódico de España’, representa una invitació a reconèixer-nos com a poble en les nostres diferències, però també en una identitat comuna i una voluntat de conviure i avançar junts.
Prensa Ibérica pretén construir un espai on el periodisme, des de la visió 360 que ofereixen els diferents territoris, connecti els problemes reals amb solucions reals i permeti involucrar les comunitats per compartir aprenentatges útils i replicables a través d’un diàleg constructiu.
Aquesta conversa col·lectiva oferirà als assistents i als lectors una radiografia exacta sobre alguns dels principals reptes que afronta el nostre país compartint interessos i idees que transformin i millorin la vida de la ciutadania.
El fòrum ‘España 360’, que activarà tota la força de difusió d’un grup de comunicació que compta amb 23 diaris d’informació general repartits per tot el país, donarà visibilitat al treball que desenvolupen les comunitats autònomes, brindarà l’oportunitat de generar coneixement col·lectiu entre les mateixes autonomies i ajudarà a vincular millor política i societat acostant respostes eficaces als problemes, demandes i preocupacions dels diferents territoris.
