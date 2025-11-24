Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els autònoms convoquen una manifestació a Girona per exigir "condicions dignes"

Denuncien una situació "límit" marcada per quotes altes, burocràcia "asfixiant" i protecció insuficient

Imatges per anunciar la manifestació convocada per la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms.

Joel Lozano

Girona

La Plataforma per la Dignitat dels Autònoms ha convocat una manifestació prevista per al proper diumenge 30 de novembre, una mobilització que tindrà lloc simultàniament a 18 ciutats de l’Estat i que aspira a reunir milers d’autònoms, famílies i treballadors per compte d’altri. L’objectiu és denunciar una situació que consideren "límit" i reclamar unes condicions de treball "dignes" i una protecció social equiparable a la dels assalariats.

Segons l’organització, els autònoms arrosseguen des de fa anys un cúmul de greuges que van des de quotes desproporcionades fins a prestacions insuficients en casos de baixa, atur o jubilació. A això s’hi suma, segons alerten, una "burocràcia asfixiant", l’incompliment de la Directiva europea 2020/285, que permetria eximir de l’IVA els professionals amb una facturació inferior a 85.000 euros, i la manca de separació entre el patrimoni personal i el professional, que deixa moltes famílies en risc davant qualsevol fallida empresarial. "Els autònoms som el motor de l'economia, no els seus adversaris. No demanem privilegis, demanem justícia i equilibri", asseguren.

Els convocants remarquen que la mobilització no busca la confrontació, sinó el diàleg. Per això fan una crida especial als assalariats a sumar-s’hi. "Quan un negoci tanca, s’apaga una part del barri i del país", assenyalen. A Girona, està previst que la concentració arrenqui a les 11:00 h a la Plaça del Vi.

