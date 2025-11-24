Els autònoms convoquen una manifestació a Girona per exigir "condicions dignes"
Denuncien una situació "límit" marcada per quotes altes, burocràcia "asfixiant" i protecció insuficient
La Plataforma per la Dignitat dels Autònoms ha convocat una manifestació prevista per al proper diumenge 30 de novembre, una mobilització que tindrà lloc simultàniament a 18 ciutats de l’Estat i que aspira a reunir milers d’autònoms, famílies i treballadors per compte d’altri. L’objectiu és denunciar una situació que consideren "límit" i reclamar unes condicions de treball "dignes" i una protecció social equiparable a la dels assalariats.
Segons l’organització, els autònoms arrosseguen des de fa anys un cúmul de greuges que van des de quotes desproporcionades fins a prestacions insuficients en casos de baixa, atur o jubilació. A això s’hi suma, segons alerten, una "burocràcia asfixiant", l’incompliment de la Directiva europea 2020/285, que permetria eximir de l’IVA els professionals amb una facturació inferior a 85.000 euros, i la manca de separació entre el patrimoni personal i el professional, que deixa moltes famílies en risc davant qualsevol fallida empresarial. "Els autònoms som el motor de l'economia, no els seus adversaris. No demanem privilegis, demanem justícia i equilibri", asseguren.
Els convocants remarquen que la mobilització no busca la confrontació, sinó el diàleg. Per això fan una crida especial als assalariats a sumar-s’hi. "Quan un negoci tanca, s’apaga una part del barri i del país", assenyalen. A Girona, està previst que la concentració arrenqui a les 11:00 h a la Plaça del Vi.
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»