La Fundació Jordi Comas debat sobre el futur del turisme
La majoria dels ponents valora positivament els resultats econòmics, socials i culturals que el turisme aporta a la Costa Brava
La capella del Carme de Palamós va ser l’escenari, el passat divendres, d’un debat organitzat per la Fundació Jordi Comas Matamala en el marc del Congrés de Cultura Catalana. L’acte, sota el títol "El turisme com a font de creixement cultural, social i econòmic", va reunir experts del sector per analitzar els reptes i oportunitats del model turístic actual.
La presidenta de la Fundació, Carme Hospital, va obrir la jornada reafirmant el compromís de l'entitat amb la sostenibilitat i la qualitat de l’activitat turística. Seguidament, el director del Congrés, Esteve Plantada, va destacar el pes del turisme en l’àmbit cultural català. L’alcaldessa de Palamós, Maria Puig, va cloure les intervencions inicials amb una benvinguda als participants i amb la defensa del compromís del municipi amb el foment del turisme i la cultura.
El debat, conduït pels periodistes Neus Bonet i Miquel Curanta, va comptar amb les aportacions de diversos ponents després d’unes breus intervencions introductòries. L’historiador Joaquim Nadal va oferir una perspectiva històrica de l’evolució del turisme a Catalunya i del seu impacte en la configuració del país. El professor de la UPF Josep Francesc Valls va posar sobre la taula els nous paradigmes del sector i la necessitat d’adaptar-se a les tendències de la demanda.
Per la seva banda, Anna Garriga (UdG) va subratllar el pes econòmic del turisme, especialment en comarques com el Baix Empordà, on representa prop del 30% de l’activitat. Carme Fenoll (UPC) va remarcar el paper del turisme com a dinamitzador cultural i com a motor de bona part de la programació del país.
El director d’obres de l’Ajuntament de Barcelona, Ricard Font, va centrar la seva intervenció en la necessitat d’adaptar les infraestructures a la mobilitat dels residents, destacant el bon nivell d’equipaments a la Costa Brava. També hi va intervenir Marc Riera, president de la demarcació gironina del COAC, que va analitzar el dèficit d’habitatge dels darrers anys i va desvincular-lo de manera directa de l’activitat turística.
Finalment, Maga Ruiz i Combalia, exgerent de la Fundació Dalí, va expressar la seva preocupació per la saturació turística a la Costa Brava durant els mesos d’estiu i va defensar un creixement més restrictiu i orientat a la qualitat.
Al llarg del debat, es van abordar qüestions com l’expansió de la gestió turística internacional, la democratització dels viatges, el fenomen del turisme massificat i els seus efectes en el territori, així com els conflictes que es generen entre eficiència econòmica, equitat social i conservació ambiental.
Tot i les diferents perspectives, la majoria dels ponents van coincidir en valorar positivament els resultats econòmics, socials i culturals que el turisme aporta a la Costa Brava, tot insistint en la necessitat d’adaptar polítiques, infraestructures i oferta per respondre als nous escenaris, preservant la identitat del territori i la seva sostenibilitat.
