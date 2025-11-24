Jordi Bellana: “A Amazon sempre pensem què pot necessitar el client”
El general manager de la companyia al Far d’Empordà analitza el progrés del centre i les vendes de “Black Friday” a les festes de Nadal
Jordi Bellana, general manager d’Amazon al Far d’Empordà (BCN4), valora “molt positivament” els dos i mig de l’arribada de la multinacional a l’Empordà i en destaca el creixement progressiu més enllà de les èpoques de compra massiva que van des de “Black Friday” a les festes de Nadal i Reis. Només un exemple, de mitjana, cada ciutadà espanyol gastarà pel “Black Friday” 210 euros i es demostra la consolidació de les compres cada vegada més per Internet i com aquest gegant s’adapta tecnològicament als canvis “perquè sempre pensem què pot necessitar el client”. Nascut a Terrassa el 1983, Bellana sent un orgull ser el responsable d’Amazon al territori del Far, que ocupa un espai 150.000 m2 i té uns 1.700 treballadors. “Porto onze anys ja a Amazon i no deixa de sorprendre’m”, explica amb relació a la companyia.
La venda de productes d’Amazon al Far és molt extensa i és a partir de novembre i Nadal quan, lògicament, més venen i més personal necessiten. Per al dirigent de la seu, es fa difícil destacar el tiquet mitjà i els productes més venuts perquè les compres són molt extenses i van per temporades, com l’actual de “Black Fiday”. Tampoc tenen un retrat robot del comprador perquè, per privacitat,“no hi tenim accés a les dades dels clients, ja que són confidencials”. Bellana considera que, en termes generals, està canviat la compra per internet per l’efecte de la immediatesa “perquè comprem a l’instant i també volem les respostes a l’instant, en gran part també perquè la societat ha canviat i la tecnologia ens ho permet.”
Amb relació amb d’on venen les compres si més de Catalunya, Espanya o França, Bellana ressalta que, en general, com passa en altres seus, venen de l’entorn més proper encara que també destaca que un producte entregat a Figueres, Banyoles o Girona també pot arribar de centres d’Alemanya, França o Itàlia, en funció de l’aparell adquirit. I també analitza el repartiment per a l’entrega de la paqueteria quan veiem un repartidor a Besalú o Olot que, tant pot sortir des del Far d’Empordà o bé d’un servei extern que anomena “d’última milla”.
I en el dia a dia, té una màxima diària: “Treball en equip, la feina ben feta i disfrutar del que fem”, explica Bellana, que posa molt èmfasi en la conversa i també durant les visites al centre, de la importància de la seguretat a la seu a causa de la robotització i el procés humà en la gestió de la paqueteria. “Si els nostres treballadors estan contents i se senten segurs a la feina, la resta ve d’una manera més fàcil”. I prossegueix explicant que la seguretat “sempre serà la prioritat” perquè són més de mil persones treballant en el dia a dia.
Encara que els usuaris podem pensar que les seus del gegant nord-americà estan operatives les 24 hores i els 365 dies a l’any, el centre del Far té aturades periòdiques per al seu manteniment logístic. I amb relació al procés d’entrega dels paquets amb drons, que en algunes àrees del món ja es comença a utilitzar, Bellana imagina “que encara passaran moltíssimes coses que ara no podem preveure i sobre els drons encara han de canviar molt les coses, que van des dels hàbits de compra a la seva regulació.”
Bellana es considera una persona inquieta, exigent i després de les experiències en altres empreses i onze anys a Amazon, admet que “mai s’ha avorrit perquè la companyia “sempre té reptes innovadors per intentar millorar el dia, des de l’ús de la tecnologia a la qualitat humana. Capacitat d’innovació diària”, conclou.
