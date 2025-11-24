L'Escola Agrària de Noves Tecnologies fomenta l'ús de sensors per reduir consums i millorar el rendiment a l'horta
La tecnificació dels cultius és encara molt testimonial entre els pagesos
Jordi Pujolar (ACN)
L'horta és un dels sectors agrícoles menys tecnificat. El baix rendiment dels cultius i la constant rotació en funció de la temporada pot fer pensar al pagès que la inversió en tecnologia no és rendible. Però saber què passa al sòl, a l'aigua o a l'ambient en temps real pot ser determinant en la presa de decisions i, de retruc, millorar el rendiment de la producció. És el que es fomenta des de l'Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura, que veu en l'ús de sensors intel·ligents un gran aliat en el dia a dia dels pagesos. Pere Martí, docent del centre, assegura que amb els sensors "es redueixen costos i s'augmenten ingressos". El balanç diu, és "sempre positiu", tant per al pagès com per al medi ambient.
La informació que proporcionen els sensors instal·lats als horts de l'escola a mode experimental aporten dades com la humitat o salinitat del sòl, la radiació solar, la presència de pluja o vent o el dèficit de pressió de vapor (DPV) -la diferència entre la quantitat de vapor d'aigua que pot retenir l'atmosfera i la que conté en aquell moment.
Aquesta informació arriba en temps real al centre de control de la instal·lació, que, permet monitoritzar, en funció de les dades, els moments i quantitats idònies de reg o insums, com fertilitzants o fitosanitaris, així com altres mesures com el tancament o obertura dels hivernacles.
"Gran potencial"
"Hi ha un gran potencial en la sensòrica per poder-lo aplicar als cultius", defensa Martí. El docent del centre, adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, afirma que actualment hi ha "molta tecnologia" disponible i "accessible", però sovint desconeguda i amb una implantació especialment pobra en el sector de l'horta.
En aquest sentit, Martí lamenta que els sensors als horts siguin "pràcticament inexistents" per falta de coneixement dels pagesos: "Han de ser capaços de veure que és profitós per a ells". De moment el centre no disposa de dades per fer una avaluació completa, ja que està encara dins el primer any de proves.
Amb tot, alguns resultats parcials ja apunten a una millora substancial pel que fa a la reducció del reg o l'aplicació d'insums. "Tot això repercuteix tant en el consum com en la producció. El rendiment dels cultius també és superior", assegura Pere Martí. A més, el docent també augura que les inversions es poden amortitzar en un període curt de temps.
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració